El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar ahir a Alemanya que enderroqui el nou «mur» que recorre Europa i ha aixecat Rússia des que va començar la invasió del seu país , ara fa tres setmanes. En un discurs davant el Bundestag (Parlament alemany), va reclamar al canceller germànic, Olaf Scholz, que assumeixi el lideratge d’Europa en lloc de prioritzar l’economia.

«Vostès estan atrapats darrere d’un mur», va asseverar Zelenski, traçant un paral·lelisme amb el Mur de Berlín i la Guerra Freda, encara que va incidir que aquest mur «és molt més ferm» i impedeix que altres europeus vegin el patiment a Ucraïna. «D’alguna manera, tornen a estar darrere del mur, no del mur de Berlín, sinó al mig d’Europa, on hi ha llibertat. I aquest mur és més fort amb cada bomba que cau a casa nostra a Ucraïna», va lamentar el mandatari ucraïnès.

En aquest sentit, va demanar a Scholz que doni a Alemanya «el lideratge que mereix perquè les generacions futures puguin estar orgulloses de vosaltres». «Doneu suport a la nostra llibertat, doneu suport a Ucraïna, atureu aquesta guerra, ajudeu-nos a aturar-la», va destacar el líder ucraïnès. En una intervenció virtual davant del Bundestag, que el va rebre amb una forta ovació, el president d’Ucraïna va invocar l’històric discurs pronunciat el 1987 pel llavors president dels EUA, Ronald Reagan, quan va demanar des de la Porta de Brandenburg al líder soviètic, Mikhaïl Gorbatxov , que enderroqués el mur que des de 1961 dividia Berlín.

«Senyor Scholz, destrueixi aquest mur», va emfatitzar, alhora que va insistir en la paràbola entre aquesta divisió de llavors i el nou mur que està aixecant Rússia des del 24 de febrer passat amb la invasió i que ha causat la mort d’almenys 108 nens, segons Zelenski.