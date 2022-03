Davant 200.000 persones, el president de Rússia, Vladímir Putin, es va donar ahir un bany de masses en l’estadi Luzhnikí de Moscou, amb motiu del vuitè aniversari de l’annexió de Crimea. Allà va defensar la invasió d’Ucraïna com un acte de salvació davant un genocidi en Donestk i Lugansk. «La raó principal d’aquesta operació especial», va declarar usant el terme oficial amb el qual Rússia denomina aquesta invasió, «és estalviar sofriment a la gent i evitar aquest genocidi contra la població» de l’est d’Ucraïna.

El president de Rússia va aprofitar per a aplaudir la valentia demostrada per l’Exèrcit rus en combat. «Braç a braç, els nostres soldats s’ajuden, es donen suport mútuament i, si és necessari, protegeixen els seus companys de les bales amb el seu propi cos en el camp de batalla. No hem tingut tal unitat en molt de temps», va dir.

Sobre Crimea, va defensar l’annexió com un acte de «necessitat» per a «treure a la península d’aquesta posició humiliant, d’aquest estat humiliant en què estava immersa quan formaven part d’un altre estat [Ucraïna]».

Interrupció televisiva

Però en ple discurs, la cadena de televisió pública russa Rossiya-24 va interrompre la retransmissió, que va reprendre 15 minuts després en diferit. El Kremlin va atribuir la interrupció a una fallada tècnica en un servidor.

«Per un món sense nazisme!, Pel president! i Per Rússia!», assenyalaven els eslògans que es podien llegir en l’escenari de l’acte, que va incloure diversos concerts a càrrec de populars cantants pròxims al Kremlin.

Desenes de milers de persones que no van poder accedir a l’estadi van seguir els concerts en els voltants del Luzhnikí, que té capacitat per a més de 80.000 espectadors.

«Gràcies als nois que amb armes a les mans defensen als ciutadans russos al Donbass», va dir Serguei Sobianin, alcalde de Moscou. «Mig món s’ha unit contra nosaltres, però Rússia és un país fort. Fort pels seus ciutadans, pels seus patriotes», va afirmar.

Putin va parlar dijous amb el canceller alemany, Olaf Scholz, davant el qual va acusar Kíev d’intentar empantanar les negociacions bilaterals per a posar fi al que ell diu «operació especial militar» russa a Ucraïna amb «noves propostes no realistes». La conversa va durar gairebé una hora i el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, la va descriure com a «dura, gens amistosa».

En una escarida nota, la cancelleria de Berlín va informar que Scholz va demanar a Putin que autoritzi un alto el foc a Ucraïna i avanç cap a una solució diplomàtica del conflicte. La crida tenia a Ucraïna com a únic punt en l’agenda i va servir perquè Scholz reclami també una millora de la situació humanitària.

Peskov va titllar la xerrada de tots dos líders de «bastant complexa però absolutament pragmàtica». «Va ser una conversa dura, naturalment. No obstant això, es manté la necessitat de mantenir aquests contactes, aquest intercanvi d’informació i debat de temes incisius, vinculats a l’operació especial», va indicar el representant de la Presidència.

En una altra conversa amb el president francès, Emmanuel Macron, Putin va atribuir a Ucraïna de «crims de guerra».