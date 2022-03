El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assenyalar ahir que segueixen els treballs de rescat per a salvar a centenars de persones que romanen atrapades sota els enderrocs del Teatre Dramàtic de la ciutat assetjada de Mariúpol, bombardejat dimecres passat.

L’emissària ucraïnesa per als Drets Humans, Lyudmyla Denisova, va xifrar en 130 les persones rescatades fins ahir entre els enderrocs de l’edifici, en el qual, segons les autoritats ucraïneses, s’amagaven en els seus soterranis 1.300 persones quan va impactar la bomba.

«Resem perquè tots estiguin vius, però fins ara no hi ha informació sobre ells», va declarar Denisova durant la seva compareixença d’ahir, recollida per la cadena ucraïnesa Exprés.

Les imatges per satèl·lit del teatre preses a principis d’aquesta setmana, abans que fos aconseguit per la bomba, mostren una gran estructura amb un sostre vermell i la paraula «nens» escrita en rus en grans lletres blanques en dues parts de l’exterior de l’edifici. «Encara hi ha centenars de residents de Mariúpol sota els enderrocs. Malgrat el bombardeig, malgrat totes les dificultats, continuarem amb el treball de rescat», va afirmar el president d’Ucraïna en un missatge en vídeo.