El Marroc va fer públic ahir a la tarda un canvi en la postura del Govern espanyol sobre el Sàhara, que suposa el reconeixement del pla autonomista defensat per Rabat. Segons un missatge de la Casa Reial alauí, el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, ha enviat una carta a Mohamed VI en la qual «reconeix la importància de la qüestió del Sàhara per al Marroc». Per això, «Espanya considera la iniciativa d’autonomia marroquina, presentada en 2007, com la base més seriosa, realista i creïble per a resoldre les diferències», assenyala el comunicat.

Segons les mateixes fonts, l’executiu de Sánchez assumeix «els esforços seriosos i creïbles del Marroc en el marc de l’ONU per a trobar una solució mútuament acceptable». En el missatge a Mohamed VI, el president espanyol destaca que els «dos països estan indissolublement units per afectes, història, geografia, interessos i una amistat compartida». Sánchez diu estar «convençut que els destins dels dos pobles també ho són» i que «la prosperitat del Marroc està lligada a la d’Espanya, i viceversa». Gir històric d’Espanya La informació suposa un gir històric en la postura d’Espanya sobre el Sàhara. Des que Espanya va abandonar aquest territori en 1975 -va ser la província 53- va defensar primer un referèndum d’autodeterminació, d’acord amb la postura internacional, i després, quan amb els anys aquesta solució va anar perdent força, una sortida negociada entre les parts recolzada per l’ONU. Però mai la proposta de pla autonomista defensada per Rabat, que sí que comptava amb el suport dels EUA, França i recentment d’Alemanya, que també ha consumat en els últims mesos el canvi de la seva postura tradicional. En la missiva enviada per Sánchez al monarca alauí, el nostre país es compromet a actuar «amb l’absoluta transparència», com correspon «a un gran amic i aliat». Això suposa que Espanya deixarà d’amagar la seva posició pública i ajudarà al fet que el Marroc aconsegueixi la sobirania del Sàhara i aquest territori tingui un estatus propi al país. La carta del Govern espanyol conté també algunes de les peticions que l’Executiu exigia el Marroc per a normalitzar les relacions, trencades precisament perquè Espanya no feia costat a Mohamed VI en les seves pretensions sobre el Sàhara. Sánchez reitera en l’escrit la «determinació per a afrontar junts els desafiaments comuns, especialment la cooperació de la gestió dels fluxos migratoris al Mediterrani i l’Atlàntic, amb un esperit de total col·laboració», cosa que significa que tots dos països es coordinaran en aquests temes. «Totes aquestes accions es duran a terme amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la integritat territorial dels dos països», indica també en referència a la reclamació espanyola de blindar Ceuta i Melilla de la reivindicació marroquina. «El nostre objectiu és construir una nova relació, basada en la transparència i la comunicació permanent, el respecte mutu i els acords signats per totes dues parts i abstenint-se de qualsevol acció unilateral, estant a l’altura de la importància de tot el que compartim», assegura en relació a què Rabat també es compromet amb Espanya al fet que no es torni a repetir el que va succeir al maig a Ceuta, quan el Marroc va deixar de controlar la frontera i va permetre que milers de marroquins, molts d’ells nens, arribessin nedant a la ciutat autònoma. Visites oficials Per la seva banda, Mohamed VI crida a «inaugurar una nova etapa inèdita en les relacions entre els dos països, sobre la base de la confiança, la transparència, el respecte mutu i l’honra dels compromisos». En aquest esperit, afegeixen des del Govern marroquí, «s’emmarca la visita a Rabat a la fi d’aquest mes de març i abans del mes de Ramadà, del ministre espanyol d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares». D’igual forma, el president del Govern farà una visita al Marroc, encara sense data.