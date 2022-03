El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit a Santa Coloma de Farners que considera que la decisió del govern espanyol de reconèixer la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental és "valenta i realista". Diu que "permet obrir una nova etapa" de relacions amb el país africà. Un país que el líder socialista veu com un "soci estratègic" per a Espanya.

"Nosaltres hem de tocar de peus a terra i fer plantejaments realistes. Jo valoro el realisme de la decisió que s'ha pres", ha remarcat el primer secretari del PSC. En relació a les discrepàncies que ha aixecat amb Podem, Illa assenyala que "respecta" les postures d'altres formacions polítiques, però ha deixat clar que "no alteren el ritme de treball del govern de l'Estat".

La reacció del Front Polisario i el govern de la República Sahrauí

Per la seva banda, el Front Polisario i el govern de la República Sahrauí han lamentat el canvi de rumb d'Espanya sobre la situació del Sàhara Occidental i el seu suport al Marroc, que consideren que està en "contradicció absoluta" amb la legalitat internacional. Segons apunten, les declaracions del govern espanyol "no tenen credibilitat, seriositat, responsabilitat ni realisme" i suposen una "desviació perillosa" que viola la legalitat internacional, "dona suport a l'ocupació i encoratja l'agressió".

El poble sahrauí recorda a Espanya que té "responsabilitats" amb el Sàhara Occidental, i que ni l'ONU, ni la Unió Africana, ni la UE ni la Cort Internacional de Justícia ni el Tribunal de Justícia Europeu reconeixen la sobirania marroquina. En el seu comunicat, el Front Polisario i el govern de la República Sahrauí assumeixen que el canvi d'actitud de l'executiu espanyol es deu al "xantatge marroquí".

Segons diuen, la decisió de Pedro Sánchez té "elements de molta perillositat" i fomenta la presa de decisions unilaterals per part de Rabat, en contra de la legalitat i el dret internacional, així com del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí. En aquest sentit, el govern i el Front Polisario fan una crida a la societat espanyola perquè "pressioni" l'executiu per "corregir aquest greu error".