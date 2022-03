L’Organització Mundial de la Salut (OMS) no ha observat de moment que la variant de la COVID-19 que combina ómicron i delta sigui més greu que aquests dos llinatges per separat. «Tenim coneixement d’aquesta recombinació. S’ha detectat a França, Països Baixos i Dinamarca, però a nivells molt baixos», ha informat la doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l’OMS, en roda de premsa aquest dimecres des de Ginebra.

L’experta va reconèixer que «aquesta recombinació era d’esperar»; no obstant això, ha aclarit que de moment no s’ha detectat «cap canvi en l’epidemiologia ni en la gravetat». «Però hi ha molts estudis en marxa», ha postil·lat.

Un estudi publicat aquesta setmana per l’Institut Pasteur ha trobat les primeres proves sòlides de l’existència d’aquesta variant recombinant, que va ser identificada en diverses regions de França i ha estat circulant des de principis de gener de 2022. En particular, també s’han identificat genomes virals amb un perfil similar a Dinamarca i Països Baixos.

Deltacron, el terme col·loquial

Fins ara, l’OMS havia dit que Deltacron, el terme col·loquial amb el qual es deia des d’alguns sectors a aquesta variant, era el resultat d’una contaminació durant el procés de seqüenciació. «Creiem que és el resultat d’una contaminació que ha ocorregut durant el procés de seqüenciació. Dit això, un pot infectar-se amb diferents ceps de SARS-CoV-2. El que pugui fer per a minimitzar la seva exposició tant al SARS-CoV-2 com a la grip, el beneficiarà», va assenyalar llavors Van Kerkhove.

Al marge d’aquesta nova variant, el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va mostrar la seva preocupació perquè «diversos països estan reduint dràsticament les proves» sobre la COVID-19.