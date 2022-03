Volodímir Rudenko, un barman de 20 anys actualment desocupat, es va despertar ahir rondinant quan les sirenes van sonar poc després de les sis del matí al seu barri als suburbis del sud-oest de Lviv. L’alerta, no obstant això, no havia estat en va. Minuts després, estant ja en el seu búnquer al costat dels seus amics, Volodímir va sentir la primera explosió i va sentir que el terra tremolava fins i tot en el seu refugi subterrani situat en una església pròxima. «Sabíem què fer perquè ens ho havien explicat, així que vam baixar de manera disciplinada i vam esperar fins que va parar l’alerta», va explicar, quan aquesta periodista el va trobar hores després en la rodalia de la zona de l’atac.

La un altre temps assossegada Lviv, una ciutat de 700.000 habitants que ha acollit a centenars de milers de desplaçats i que és lloc de pas de molts dels refugiats que fugen de la guerra cap a altres països, va sofrir ahir el primer atac des de l’inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna. El resultat immediat va ser una densa columna de fum transversal que es va aixecar cap al cel. Fonts oficials ucraïneses van confirmar tan bon punt es va deure a l’impacte de dos míssils contra una planta de reparació d’avions. No va haver-hi víctimes mortals, però sí un ferit.

Camions de bombers es van acostar a tot córrer a la zona atacada, mentre l’exèrcit ucraïnès es va dedicar a blindar l’aèria, impedint el pas també als periodistes. La raó: que l’atac ocorregués prop d’un barri residencial i, sobretot, a poca distància de l’aeroport Danylo Halytskyi de Lviv, un dels pocs a Ucraïna que no ha estat bombardejat i que continua rebent subministraments. A més, Lviv es troba a menys d’un centenar de quilòmetres per carretera de Polònia, un país membre de la Unió Europea (UE) i de l’OTAN. La planta atacada va quedar «destrossada», segons l’alcalde de Lviv, Andriy Sadovy.

Encara que aquest atac ha suposat un pas més en l’ofensiva russa en l’oest d’Ucraïna, a molts no els ha sorprès. El motiu és que les forces russes han estat llançant des del principi atacs sobre les principals línies d’aprovisionament i també sobre centres que són estratègics per al funcionament del país, alguna cosa que encaixa amb el de l’aeroport de la ciutat de Lviv. Ciutat aquesta que fins fa una setmana era considerada segura i a la qual s’han traslladat milers d’ucraïnesos fugint dels principals fronts de batalla.

«Ens vam posar a resar»

D’aquí també que els residents s’haguessin preparat per a l’eventualitat, com demostraven algunes xapes de fustes col·locades en els finestrals d’alguns edificis. Aquestes precaucions van prendre vol després de l’atac de gran magnitud del passat diumenge, que va afectar una base militar a Yavoriv, amb un balanç d’una quarantena de morts i uns 150 ferits; tot això, a tan sols 25 quilòmetres de territori polonès. «Després de sentir les sirenes antiaèries, la gent es va amagar on va poder, i nosaltres ens vam posar a resar», va explicar el sacerdot grecocatólico Roman Motruk, rector en una església pròxima al lloc de l’atac.

L’atac a Lviv no va ser l’única notícia trista del comunicat bèl·lic. En dia 23 de guerra, les autoritats ucraïneses també van denunciar -publicant imatges a Telegram- que un atac va colpejar a un barri residencial de Kramatorsk, a la regió del Donbás, a l’est del país. Un bombardeig que va matar almenys a dues persones i va ferir-ne sis més, i va provocar un gran incendi que va ser extingit pels bombers, segons les mateixes fonts. També dramàtica va continuar sent la situació d’algunes zones perifèriques de la regió Kíev, en particular Slavutych, Makariv, Dymir i Ivankiv, on segons el governador Oleksandr Pavliuk la població s’ha quedat sense gas, electricitat, aigua i no hi ha cobertura telefònica. Encara així, Pavliuk també va agregar que la capital ucraïnesa s’està preparant «com una fortalesa».