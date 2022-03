Rússia està redoblant els esforços per censurar internet i aïllar cada vegada més els ciutadans. Entrats en la tercera setmana des que declarés la guerra a <strong>Ucrania</strong>i iniciés la invasió militar del territori, el Kremlin ha accelerat una sèrie de mesures per restringir l’accés a la informació al país i controlar així el relat sobre el conflicte.

Aquest divendres, una font confidencial va assegurar a l’agència RIA Novosti, controlada per Moscou, que les autoritats podrien bloquejar l’accés a Youtube durant la setmana vinent. La font citada seria pròxima al Roskomnadzor, l’organisme rus que regula les telecomunicacions i que ha acusat la plataforma de vídeo més gran del món de portar a terme «accions de caràcter terrorista» a causa de la distribució de «vídeos antirussos». Amb això també es refereixen a la decisió de Youtube, propietat de Google, de bloquejar a tot el món els vídeos de mitjans finançats per l’Estat rus.

Aquesta no és l’única mesura adoptada pel Kremlin per reprimir la dissidència i tallar els canals comunicatius digitals. Així, des de l’inici de la guerra s’ha bloquejat l’accés a <strong>Facebook </strong>i a <strong>Instagram</strong>, etiquetades com a plataformes «extremistes», i s’ha restringit l’accés a Twitter. Junt amb Youtube, TikTok és l’única gran xarxa social que continua operant en territori rus, tot i que aquesta última ha limitat fins a un 95% del contingut internacional que veuen els seus usuaris.

Repressió digital

La desconnexió digital del poble rus s’ha accentuat els últims dies amb el tancament forçat de mitjans nacionals independents i de l’èxode de mitjans internacionals, que han fugit de Rússia després de l’aprovació d’una llei que castiga amb penes de fins a 15 anys de presó a qui difongui «notícies falses», un concepte amb què el Kremlin pot perseguir la dissidència.

Tot això ha fet que cada vegada més ciutadans russos utilitzin VPN, xarxes de connexió privada que permeten accedir de forma més segura a les xarxes socials i les pàgines web prohibides pel Govern com si ho fessin des d’altres països, esquivant així la vigilància i la censura imposada per Vladímir Putin. Fins al 10 de març, les descàrregues de les deu VPN més populars havien augmentat un 4.375%. El 14 de març les xifres s’havien disparat fins al màxim històric d’un 11.253%, segons Atlas VPN.

Tanmateix, l’accés a informació alternativa a l’«operació militar especial» –eufemisme amb què anomena la invasió d’Ucraïna– també molesta el Kremlin. És per això que el Roskomnadzor ja ha bloquejat una vintena de serveis de VPN, cosa que continuarà fent. «Cada dia es bloquegen VPN, no és una tasca senzilla, però s’està complint», va explicar dimarts passat Aleksandr Khinshtein, president del Comitè de Política de la Informació de la Duma Estatal, la Cambra baixa russa. Moscou fins i tot hauria forçat Google a deixar d’enllaçar més de 36.000 direccions vinculades a serveis de VPN per evitar que els russos vagin més enllà de la versió oficial, segons un informe de la companyia de ciberseguretat Surfshark.