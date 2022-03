El cap de l’administració militar regional de Lugansk, Serhí Haidai, ha informat que almenys quatre persones han mort i 10 han resultat ferides com a conseqüència dels bombardejos a les ciutats de Severodonetsk i Rubijne, a la regió de Lugansk. «Els russos continuen matant civils a la regió. Divendres van morir quatre persones a Severodonetsk i a Rubijne. Deu persones van resultar ferides», ha escrit Haidai al seu canal de Telegram aquest dissabte, com ha recollit l’agència ucraïnesa de notícies Interfax. També ha informat de danys estructurals en almenys 54 instal·lacions a Severodonetsk, Rubijne, Privilege i Kreminna, entre les quals hi ha 19 edificis residencials i 19 cases privades, dos centres de salut, infraestructura crítica i magatzems i instal·lacions.

Haidai va assegurar dijous que l’Exèrcit rus podria estar intentant «prendre» la zona de Rubijne i Severodonetsk i va confirmar que les autoritats estan preparant un corredor humanitari per al 20 de març, com va recollir la cadena nord-americana CNN. Hores abans, l’Estat Major de les Forces Armades d’Ucraïna va assenyalar al seu perfil oficial de Facebook que les tropes russes han avançat cap a Severodonetsk, a només tretze quilòmetres de Rubijne. Haidai també va relatar en una entrevista amb un mitjà ucraïnès, publicada al seu perfil oficial de Facebook, que els bombardejos no cessaven a la zona; no només a Severodonetsk, sinó també a Popasna, Lissitxansk i Kreminna. Segons va informar el cap de l’administració militar regional de Lugansk al seu perfil oficial de Facebook, s’ha programat un tren d’evacuació de la regió de Lugansk aquest dissabte 19 de març a l’estació de Novozolotarivka a les 2 de la tarda (hora local).