El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat en un vídeo emès aquest dissabte a la matinada que és "el moment de parlar" amb Rússia per aconseguir unes "negociacions de pau significatives, justes i sense retards". "És l'única opció per a Rússia de reduir els danys provocats pels seus propis errors", ha dit el líder ucraïnès, que ha destacat que cal "restaurar la integritat territorial" del seu país. "Si no, les pèrdues de Rússia seran tan grans que no en tindrà prou amb diverses generacions per recuperar-se", ha advertit. En els últims dies, informacions periodístiques apuntaven a l'existència d'un document amb 15 punts per aturar el conflicte, però des de l'entorn de Zelenski rebaixen les expectatives.

En aquest sentit, l'assessor presidencial ucraïnès Mikhailo Podolyak ha assegurat que Rússia busca generar "tensions als mitjans". "La nostra posició continua sense canvis: alto el foc, retirada de les tropes, i fortes garanties de seguretat amb fórmules concretes", ha indicat. Des de Rússia, l'assessor presidencial i membre de la delegació negociadora Vladímir Medinsky ha assegurat que el Donbass és un "punt clau" de les converses i que Moscou aposta perquè els veïns d'aquestes zones –i no Kíiv- decideixin sobre el seu futur. Un element que xoca frontalment amb les garanties per la integritat territorial que demana Zelenski. Sobre la taula, també, les relacions amb l'OTAN –on el president ucraïnès ja ha admès que podrien no entrar. Durant el seu discurs, Zelenski ha acusat Rússia de seguir bloquejant l'accés de productes humanitaris a ciutats totalment assetjades, com Mariúpol. "Els ocupants continuen bloquejant l'arribada d'ajuda humanitària en les zones més assetjades. És una tàctica deliberada. Tenen una ordre clara de fer tot el possible per crear una catàstrofe humanitària a les ciutats ucraïneses perquè els ucraïnesos cooperin amb els ocupants. És un crim de guerra", ha avisat.