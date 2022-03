Havien passat 20 dies des del començament de la brutal invasió russa d’Ucraïna quan Volodímir Zelenski va tenir finalment el valor de dir el que tothom sabia en les cancelleries occidentals, però molt pocs es van atrevir a expressar. «Durant anys hem sentit que la porta (per entrar a l’OTAN) estava suposadament oberta, però ara sentim que no hi podem entrar. És veritat i ho hem de reconèixer», va afirmar resignat el president ucraïnès davant els líders de la Força Expedicionària Conjunta del Regne Unit. Les seves paraules van apagar definitivament un dels equívocs que més han contribuït a alimentar els recels del Kremlin cap a Occident en els darrers anys, un dels motius que Vladímir Putin va esgrimir per justificar la guerra il·legal que lliuren les seves forces a Ucraïna.

És impossible retrocedir en el temps. Res no justifica la indiscriminada ofensiva que està destruint un país i sepultant milers de persones innocents. Però són moltes les veus autoritzades que durant anys van advertir que l’expansió de l’OTAN cap a les fronteres russes, amb la integració en el seu organigrama de 14 països excomunistes, acabaria conduint a una nova guerra a Europa. Un procés que va començar precisament quan més ponts estenia Rússia cap als veïns europeus en el seu afany per integrar-se en l’economia globalitzada després d’abraçar el capitalisme en la seva versió més ortodoxa.

«És un error tràgic», va escriure el 1998 George Kennan, l’arquitecte de la política de contenció cap a Moscou que va imperar durant la Guerra Freda. Poc abans, el Senat nord-americà havia avalat la inclusió en l’Aliança Atlàntica de Polònia, Hongria i la República Txeca, els primers tres països de l’antic Pacte de Varsòvia que es van integrar a l’OTAN. «Crec que els russos reaccionaran adversament i afectarà les seves polítiques», va afegir llavors Kennan. Una cosa semblant havia expressat Strobe Talbott, sotssecretari d’Estat amb Bill Clinton: «Molts russos veuen l’OTAN com un vestigi de la Guerra Freda, dirigit inherentment contra el seu país. Destaquen que ells van desmantellar la seva aliança militar, el Pacte de Varsòvia, i pregunten per què Occident no fa el mateix».

Expansió cap a l’est

L’Aliança va continuar mirant cap a l’est i, com havia vaticinat Kennan, els vents en el Kremlin van començar a canviar després de l’arribada de Putin al poder. L’antic agent del KGB va tornar la nostàlgia per la Gran Rússia al primer pla, mentre presentava l’acostament de l’OTAN com una «amenaça existencial» per a Rússia. Fos real o imaginada. «L’OTAN ha posat la primera línia de les seves forces en les nostres fronteres. És una seriosa provocació que redueix el nivell de confiança mútua», va dir durant la Conferència de Seguretat de Munic del 2007.

Lluny d’escoltar-lo, l’Aliança va fer un any després el que seria el seu més gran pas en fals. En la Cimera de Bucarest d’abril del 2008 va obrir la porta a la integració d’Ucraïna i Geòrgia. Les advertències russes van deixar gairebé immediatament pas a les armes. Aquell mes d’agost Putin va envair Geòrgia per donar suport a les autoproclamades repúbliques d’Abkhàzia i Ossètia del Sud, que van quedar des de llavors com dos territoris tap entre Tbilisi i la frontera russa.

Potser el més lamentable de tot plegat és que el pronunciament de Bucarest no era seriós, com ha reconegut l’exsecretari general de l’OTAN Javier Solana. «Es va cometre un error en aquella cimera en caure en la temptació de parlar de manera que semblava que Ucraïna i Geòrgia entrarien a l’Aliança Atlàntica», va dir. Aquell procés d’adhesió no va anar enlloc. Primer, perquè l’expresident ucraïnès, el prorus Viktor Ianukóvitx, el va frenar el 2010. I segon, perquè l’OTAN mai va tenir gaire interès per revifar-lo, conscient dels riscos i de l’extrema dificultat que hauria suposat demanar el suport unànime dels 30 socis de l’Aliança, com requereixen els estatuts.

Però aquella mala jugada de pòquer va alimentar la paranoia del president rus o, com a mínim, li va servir de pretext per justificar la seva agenda expansionista i ara, novament, s’ha tornat a la casella de sortida.