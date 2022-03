La plàcida i còmoda existència de Nadezhda, una jurista russa establerta des de fa dècades en un país de la Unió Europea (UE), es va enfonsar en poques hores a finals de febrer. Com a treballadora a distància d’una firma d’advocats moscovita, enviava a Moscou els materials de la tasca professional i rebia posteriorment el seu salari, comptabilitzat en rubles encara que convertit en euros, mitjançant transferències bancàries periòdiques. Des de fa tres setmanes, ha deixat de percebre els seus emoluments, i ni tan sols pot enviar una carta al seu país d’origen, o plantejar-se un viatge per visitar la família, ja que els únics vols disponibles, via Turquia, Sèrbia o els Emirats Àrabs Units, van plens i tenen uns preus desorbitats completament allunyats de la seva butxaca.

Nadezhda, que prefereix ocultar la seva veritable identitat, s’ha trobat amb el que la majoria dels analistes coincideixen que succeirà en l’espai postsoviètic en els propers mesos i anys: una desconnexió radical, que separarà els habitants de Rússia i dels seus estats aliats -Bielorússia o les autoproclamades repúbliques populars d’Ucraïna- de la resta del continent europeu i, per tant, del món occidental. O dit de forma diferent: un nou mur de Berlín, encara que no tingui una materialització física com la paret que va separar durant una mica més d’un quart de segle la capital d’Alemanya. «Rússia serà un Estat pària, almenys durant un temps, un estat amb una imatge exterior molt deteriorada, excepte per als seus aliats de sempre», avança Carmen Claudín, investigadora sènior associada al Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB ). «Es produirà un desacoblament molt intens (entre el Kremlin i els seus propers) a nivell cultural, informatiu, econòmic o digital, a més d’un increment substancial de la presència de forces militars (de l’OTAN) en els països limítrofs de Rússia els governs dels quals se senten legítimament en perill», apunta Nicolás de Pedro, cap de Recerca al laboratori d’idees britànic Institute for Statecraft. Quines seran les semblances i les diferències entre el mur del segle XX i el de l’actual centúria?, es pregunten els analistes. Primer de tot, la seva aparença exterior. No hi haurà «cap tanca divisòria» que simbolitzi la seva existència, encara que els resultats siguin similars», sosté De Pedro. Els àmbits més afectats pel tancament, continua aquest politòleg, seran «internet, els viatges i la cooperació cultural, que està molt controlada pel Kremlin». Claudín, profunda coneixedora de la URSS per haver nascut a Moscou i ser filla de l’històric dirigent del Partit Comunista Espanyol Fernando Claudín, expulsat el 1964 d’aquesta formació política, descarta que la separació adquireixi tints tan dramàtics com en el segle passat. La URSS «era un món asfixiant, era un búnquer totalment tancat, hi havia fissures [la dissidència], encara que molt poques, i treure un document o un paper era jugar-se la vida», recorda. Per aquesta mateixa raó, pensa que la situació creada sota el mandat de Putin després de la invasió d’Ucraïna «no serà comparable». Els viatges i trasllats de líders polítics i empresaris per territori europeu o nord-americà es reduiran a la mínima expressió. Persones com el ministre d’Afers Estrangers, Serguei Lavrov, podran anar-hi «només per pactar un acord sobre Ucraïna», adverteix una veterana alta funcionària europea. El futur d’aquest mur invisible dependrà, naturalment, de l’evolució del conflicte que es viu a Ucraïna, és a dir, de si s’acaba implantant un alto el foc i es poden reprendre els contactes que en aquests moments estan suspesos.