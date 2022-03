Pedro Sánchez ha provocat una reacció contrària de tot l’arc parlamentari espanyol amb el gir en la política exterior sobre la qüestió del Sàhara. La decisió del cap de l’executiu d’avalar que el Sàhara Occidental sigui una província del Marroc ha generat crítiques en la pràctica totalitat de les formacions, des de l’oposició als socis del Govern. El candidat a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, va ser un dels més crítics i va arribar a acusar Sánchez de trencar un consens parlamentari de gairebé 50 anys. «Un canvi dràstic en matèria exterior no pot ser decisió d’un Govern i menys d’un partit», va sentenciar. A més, va advertir que «donar un cop de volant» sense comptar amb el suport suficient és una «temeritat».

El cap de l’executiu ja va veure divendres com Unides Podem es desmarcava de la seva decisió. I ahir es va quedar sense el suport del principal partit de l’oposició. En un acte a Valladolid, Núñez Feijóo va avisar que la decisió adoptada pel PSOE de manera unilateral pot tenir uns «perjudicis molt alts» per a Espanya i va posar el focus en com poden reaccionar les Nacions Unides i Algèria -que va cridar el seu ambaixador a consultes- davant d’una «política amb tanta frivolitat, improvisació i supèrbia» com la de Sánchez. Tot seguit, va criticar que el PSOE hagi trencat «el principi bàsic predominant que la política exterior és una política de consens, diàleg, reflexió i discussió parlamentària».

Sense els seus aliats habituals

Els retrets al Govern també van arribar des de Ciutadans i els principals socis del Govern. Els taronges veuen «imprudent» aquest moviment que podria provocar «una nova alarma» en la població» sense «comptar amb ningú». El president del PNB, Andoni Ortuzar, va avançar que «no donarà suport» a cap proposta que no passi per la «lliure decisió del poble sahrauí». «No és el moment de fer canvis, sinó de complir la legalitat internacional i un procés negociador entre el Sàhara i el Marroc», va destacar.

Pel que fa a Catalunya, ERC, JxCat, el PDeCat i la CUP demanaran la compareixença del president del Govern al Congrés dels Diputats perquè doni explicacions sobre el canvi de posició respecte el Sàhara Occidental. Segons van anunciar ahir, demà registraran la petició, que també compta amb el suport de Més País, Compromís, Nova Cànaries, Coalició Canària, EH-Bildu, el Bloc Nacionalista Galleg (BNG) i el PNB, segons ACN.

Concretament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir una «rectificació» a l’excutiu. En una piulada, Aragonès va assegurar que cal «retornar a la defensa del referèndum d’autodeterminació», la solució que té el suport de les Nacions Unides. «La decisió de l’estat espanyol és un error amb conseqüències importants, especialment sobre el poble sahrauí», va remarcar.

Davant les crítiques, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va assegurar que es tracta d’una decisió que permetrà a Espanya tenir una relació «bona» ​​i «estable» amb el Marroc. «El món necessita cooperació entre països i treballar conjuntament contra problemes que són comuns», va destacar en referència a la immigració. Per part seva, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va elevar el llistó i va qualificar aquest pas d’«una bona notícia».