L’alcalde de la ciutat ucraïnesa de Mikolaev, Aleksandr Senkevitx, va denunciar un bombardeig llançat des de la regió de Jerson que hauria causat «desenes» de víctimes mortals. «No s’ha activat l’alarma de bombardejos perquè ens han atacat des de la regió de Jerson i senzillament no hem tingut temps d’activar el sistema d’alerta», va explicar Senkevitx en declaracions recollides pel diari ucraïnès Pravda.

Senkevich va afegir que quan l’atac prové de Crimea hi ha temps per activar el sistema d’alarma i avisar la ciutadania, però quan l’atac procedeix d’un territori proper, el sistema no té temps per activar-se.

L’alcalde va assenyalar que els obusos han caigut sobre la caserna de la 79a Brigada d’Assalt de l’Exèrcit ucraïnès. «Algunes instal·lacions estaven buides», però «altres han resultat afectades». «No donaré més informació perquè són dades militars i no les puc divulgar», va explicar. Mitjans occidentals van informar d’almenys 40 militars morts en aquest atac, encara que les autoritats ucraïneses no van confirmar aquesta xifra.

Paral·lelament, el cap de l’administració militar regional de Lugansk, Sergii Haidai, va explicar que almenys quatre persones van morir i deu van resultar ferides com a conseqüència dels bombardejos a les ciutats de Severodonetsk i Rubizhne, a la regió de Lugansk. «Els russos continuen matant civils a la regió. Quatre persones van morir a Severodonetsk i Rubezhnoye divendres. Deu persones van resultar ferides», va escriure Haidai al seu canal de Telegram, tal com va recollir l’agència ucraïnesa de notícies Interfax. També va informar de danys estructurals en almenys 54 instal·lacions a Severodonetsk, Rubizhne, Privilege i Kreminna, entre ells 19 edificis residencials i 19 cases privades, així com dos centres de salut, infraestructura crítica i magatzems i instal·lacions.

Haidai va assegurar que l’Exèrcit rus estaria intentant «ocupar» la zona de Rubizhne i Severodonets i va confirmar que les autoritats ja preparen un corredor humanitari per al 20 de març, tal com va recollir la cadena nord-americana CNN. Hores abans, l’Estat Major General de les Forces Armades d’Ucraïna va assenyalar al seu perfil oficial de Facebook que les tropes russes haurien avançat cap a Severodonetsk, a escassos tretze quilòmetres de Rubizhne.