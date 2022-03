L’Ajuntament de Mariúpol ha denunciat aquest diumenge el bombardeig per part de forces russes d’una escola d’art que servia de refugi a 400 persones, entre els quals hi havia dones, avis i nens. Les autoritats locals asseguren que l’edifici va ser destruït i que encara hi ha gent sota la runa. Però han facilitat dades sobre el nombre de morts i ferits.

