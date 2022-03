L’Ajuntament de Mariúpol va denunciar ahir el bombardeig per part de tropes russes d’una escola d’art que servia de refugi a 400 persones, entre les quals hi havia dones, ancians i nens. Les autoritats locals van explicar que l’edifici va ser destruït i que encara hi ha gent sota les runes, però no es van donar dades sobre el nombre de morts i ferits.

L’atac va tenir lloc dissabte contra l’escola G12, situada al districte del Marge Esquerra de la ciutat. L’assessor del president, Olexij Arestowytsch, va dir que les forces més properes són a més de 100 quilòmetres de distància o ja involucrades en lluites amb l’enemic. «Actualment, no hi ha una solució militar per a Mariúpol. No és només la meva opinió, és també l’opinió dels militars», va dir. Els atacs a la ciutat portuària s’han endurit i el govern ucraïnès ha admès que a hores d’ara no té possibilitat d’enviar reforços militars. «El setge de Mariúpol passarà a la història per la responsabilitat russa en crims de guerra», va reiterar Volodímir Zelenski. Paral·lelament, autoritats locals d’Ucraïna van responsabilitzar Rússia de la mort de 56 persones per l’impacte d’un projectil contra una residència de gent gran a la disputada regió de Lugansk, al sud-est del país. L’incident va tenir lloc a la ciutat de Kreminna quan un tanc rus va disparar «de manera cínica i deliberada» contra la residència, segons el cap de l’administració cívico-militar de Lugansk, Serhi Gaidai, que va denunciar que 15 supervivents de l’atac han estat «segrestats per les forces d’ocupació».