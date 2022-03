Tots són víctimes dels mateixos horrors universals que provoca una guerra però no tots estan sent acollits de la mateixa manera sota el paraigua d’Europa. Per què un refugiat d’Ucraïna sí que mereix totes les facilitats per gaudir de la protecció immediata de la Unió Europea (UE) i no així un refugiat sirià o afganès -entre altres nacionalitats afectades per conflictes bèl·lics-, condemnat a romandre en camps de refugiats en condicions infrahumanes mentre tramiten la petició d’asil?

La guerra d’Ucraïna, amb els seus tres milions de refugiats en menys d’un mes –l’èxode més ràpid des de la Segona Guerra Mundial– ha posat sobre la taula una constatació que debaten especialistes en drets humans i legislació internacional, així com membres de les organitzacions no governamentals. «Doble raser», «refugiats de primera i de segona», «discriminació» i «component racista» són algunes de les conclusions contundents que plantegen les fonts consultades.

Per entendre la diferència de tracte als refugiats ucraïnesos respecte refugiats d’altres nacionalitats en crisis anteriors -diferència en què estan d’acord els experts- cal tenir en compte que la Unió Europea ha aplicat, per primera vegada en els 20 anys de la seva existència, la Directiva de Protecció Temporal. «Aquesta directiva es va aprovar el 2001 però fins ara no s’ha utilitzat», explica Blanca Garcés, investigadora sènior del Barcelona Center for International Affairs (Cidob). «Permet la protecció temporal de forma col·lectiva, sense l’avaluació individualitzada de cada sol·licitud d’asil, per un període de fins a tres anys», afegeix, per detallar que dóna dret immediat a treballar i rebre educació i assistència sanitària, entre d’altres. «En termes de dret a l’asil, no es pot distingir entre uns refugiats i els altres. La discriminació de tracte en funció de l’origen i la nacionalitat fa molt de mal», sosté la investigadora per, tot seguit, destacar que la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut del Refugiat fa referència explícita a la prohibició de qualsevol discriminació.

«La UE no havia tingut mai la percepció d’estar davant de la nostra guerra i els nostres refugiats; unes persones properes, europees (encara que sense ser de la família oficial), rossos, de classe mitjana», planteja Garcés per entendre «el doble raser».

Des de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur), celebren la reacció de les autoritats europees. «És com hauria de ser sempre», argumenta María Jesús Vega, portaveu d’Acnur a Espanya. Tot i això, la gestió «positiva» d’aquesta crisi ha posat en seriosa evidència les «pèssimes» actuacions anteriors. La portaveu recorda especialment la crisi migratòria del 2015, quan milers de refugiats de la guerra de Síria van quedar abandonats en països limítrofs en camps de refugiats durant anys.

«Esperem que aquest pas positiu estableixi precedents en la política migratòria del futur», planteja María Jesús Vega, tot afegint que «cal harmonitzar les polítiques perquè, per exemple, encara no hi ha un mecanisme clar per a les persones que fugen de Líbia, país en descomposició amb molta violència».

Igualtat que no existeix

El director de l’oenagé Open Arms -especialitzada en salvament d’immigrants al mar-, Oscar Camps, es pregunta per què moltes vegades els immigrants rescatats al Mediterrani procedents de Síria, Afganistan o Àfrica, romanen en vaixells esperant arribar a port durant setmanes després de jugar-se la vida davant de les facilitats que està veient en el cas dels ucraïnesos. «La igualtat que pregona el dret internacional no és així», argumenta Camps. En el cas d’Ucraïna, –afegeix–, «hi ha hagut una campanya interessant i potent per transmetre una posició comuna, ampliada pels mitjans de comunicació».

Per a la responsable de relacions institucionals de Metges Sense Fronteres (MSF), Raquel González, hi ha hagut «un doble raser» en el tractament d’aquesta crisi migratòria respecte anteriors, deixant en evidència que «sembla que hi ha refugiats de primera i segona» .

«Els supòsits entre la guerra de Síria i Ucraïna són idèntics pel que fa als refugiats», planteja el catedràtic de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, Javier de Lucas, que també va ocupar la presidència del Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat, per afegir que «la UE podia haver activat idèntica Directiva de Protecció Temporal per als ciutadans sirians i no ho va fer».