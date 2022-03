El color taronja va tenyir ahir Madrid. Més de 100.000 persones, segons la Delegació del Govern (400.000, segons els organitzadors), van ocupar els carrers de la capital d’Espanya per protestar per la situació del món rural abillats amb armilles taronges i sota el crit de «Junts pel camp». Davant les portes del Ministeri de Transició Ecològica, on va finalitzar la manifestació que va començar a les 11 del matí davant de la madrilenya estació d’Atocha, els representants de les associacions convocants van advertir el Govern de coalició que prendran mesures «més dràstiques» si no s’escolten les seves demandes.

«Avui cal dir al Govern dues o tres coses: que ens respectin, que no ens insultin, que tingui en valor les nostres tradicions, la nostra cultura i que tingui en compte el que està demanant el camp espanyol a Madrid», va sentenciar el president d’Asaja, Pedro Barato, en un escenari instal·lat al centre del Passeig de la Castellana. Barato va llançar una advertència a l’executiu: «Això no s’acaba aquí. Comença la defensa del sector agrari i cinegètic. O hi ha mesures o adoptarem contramesures més dràstiques».

El president de l’Oficina Nacional de la Caça, Felipe Vegue, va insistir en aquest avís al Govern de coalició: «Madrid sap del que som capaços, però encara no ens coneixen». Entre esbroncades a l’executiu afavorides pels organitzadors, el secretari general de COAG, Miguel Padilla, es va mostrar més conciliador i va assegurar que la mobilització, que ells taxen en 400.000 assistents, suposa un bon cop que «es reflectirà». «Hem de ser optimistes i això servirà per a alguna cosa», va dir. El secretari general d’UPA, Lorenzo Ramos, va coincidir i va assenyalar que «això és un toc d’atenció molt fort cap al Govern i cap a totes les institucions».

La majoria dels participants van arribar en autobusos gratuïts des de tots els punts d’Espanya. L’ambient, en molts moments festiu, no va amagar la indignació dels manifestants, que portaven pancartes amb lemes com «La supervivència del camp és la de tots», «Sense regadiu, no hi ha vida» o «Caçar és protegir». La marxa va ser precedida per una desena de tractors. A l’inici de la marxa, el secretari general de COAG, Miguel Padilla, va resumir les demandes del sector en quatre punts: «intervenir el preu de l’energia i dels combustibles»; un «pla de xoc urgent i contundent» per al camp, la «flexibilització de la PAC» (Política Agrària Comuna de la Unió Europea), i que s’aturi l’especulació que s’està produint al voltant d’alguns productes.

A la manifestació hi van acudir dirigents del PP i de Vox. La coordinadora general dels populars, Cuca Gamarra, va demanar a l’executiu «solucions i no ideologia». «El camp avui llança un SOS i el PP està aquí perquè l’escoltem i li volem dir que calen mesures ja i nosaltres estem disposats a adoptar-les», va assegurar, abans d’afegir que «els problemes dels espanyols han deixat de ser els problemes de Sánchez». Per al líder de Vox, Santiago Abascal, «fa molt de temps que el Govern ha de dimitir i ha de convocar eleccions, no només per la manera com ha tractat el món rural, sinó absolutament per totes les seves polítiques, pel pacte amb aquells que són els enemics de la Constitució i de la nació».

Les reivindicacions

La mobilització feia mesos que estava convocada. El descontentament del món rural ve de llarg. Primer, la pandèmia va generar tensió en ramaders i agricultors; després, va arribar la sequera que pateix Espanya cada vegada més urgentment; i ara aquest sector és un dels més afectats per la guerra de Rússia. La pujada dels preus de la gasolina els afecta directament, però, a més, Ucraïna és un dels principals exportadors de pinso, fet que provocarà un encariment del producte. La concentració va ser convocada per les associacions majoritàries de l’agricultura i la ramaderia, però també de la caça i cooperatives agroalimentàries. Totes elles van avalar un manifest «en defensa de l’agricultura, la ramaderia i caça».