Facebook i Instagram ja no estan disponibles a Rússia. Com s’esperava, aquest dilluns un tribunal de Moscou ha qualificat com a «extremista» Meta, la companyia matriu propietària de les dues xarxes socials, i se li prohibeix tenir sucursals i fer negocis al seu territori.

El dictamen firmat avui no estén aquesta prohibició a WhatsApp, també propietat de Meta, al considerar que és una aplicació de missatgeria utilitzada per a la comunicació entre ciutadans i no per a la publicació d’informació. La decisió judicial tampoc repercutirà en els ciutadans que hagin utilitzat aquestes plataformes. «L’ús dels productes de Meta per part de persones físiques i jurídiques no s’ha de considerar com a participació en activitats extremistes», ha assenyalat un portaveu de la Fiscalia.

El dia 11 de març la Fiscalia russa ja va sol·licitar la prohibició definitiva de Facebook i Instagram al territori rus després de conèixer-se que l’empresa permetria –temporalment i a nou països– la publicació de comentaris <strong>d’odi </strong>contra les tropes russes en el context de la guerra a Ucraïna, així com les lloances al grup paramilitar neonazi Batalló Azov.

Les dues plataformes digitals ja estaven bloquejades al país des de fa més d’una setmana, però la decisió judicial d’aquest dilluns certifica-ne definitivament la prohibició. El seu veredicte ha entrat en vigor de manera immediata, cosa que significa que els ciutadans russos ja no tenen accés a Facebook i Instagram. La primera va ser bloquejada el 4 de març després de conèixer que la plataforma tancava l’accés a mitjans de comunicació del Kremlin com RT o Sputnik, mentre que la segona ho va ser el dia 11.

Repressió digital

Amb tot, el Govern de Vladímir Putin augmenta així la seva censura digital a Rússia. Aquest divendres, una font governamental va assenyalar a l’agència russa RIA Novosti que també preparen la prohibició de <strong>Youtube</strong>, que es podria concretar aquesta mateixa setmana. Moscou també ha accelerat la repressió a internet prohibint la descàrrega de VPN, xarxes privades amb què els ciutadans podien esquivar aquesta censura per connectar-se a xarxes socials i pàgines web prohibides.