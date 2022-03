El subcomandant de la Flota del Mar Negre russa, Andrei Palii, ha mort en els combats entre les forces russes i ucraïneses a prop de Mariúpol (Ucraïna), van informar diumenge les autoritats russes. «Andrei Nikolaievich Palii va morir en els combats per alliberar Mariúpol dels nazis ucraïnesos», va escriure a Telegram Mikhaïl Razvoiàev, governador de Sebastòpol. Aquesta ciutat de la península ucraïnesa de Crimea, annexionada per Rússia el 2014, és el port base de la flota russa del mar Negre.

«Gran autoritat a la flota»

Les autoritats ucraïneses han assegurat que un franctirador l’ha matat. A aquesta baixa s’haurien de sumar cinc de generals de l’Exèrcit de Terra, sempre segons fonts ucraïneses. Palii, nascut a Kíiv el 1993, no es va allistar a l’Exèrcit ucraïnès, sinó que va ingressar a la Marina russa, a la Flota del nord. Posteriorment va ser destinat al llançamíssils nuclear rus ‘Pere el Gran’ i va servir com a subdirector de l’Acadèmia Naval de Sebastòpol.

Segons Razvoiàev, Andrei Palii, un «home obert i honest», un «veritable oficial d’una dinastia militar» que tenia «gran autoritat sobre la flota», va morir dissabte en els enfrontaments per prendre Mariúpol, una estratègica ciutat portuària del sud-est d’Ucraïna que fa diverses setmanes que està assetjada per l’exèrcit rus. Segons els mitjans russos, Andrei Palii va ser el 2020 subcomandant de les forces russes a Síria, on Rússia intervé militarment des de setembre del 2015 en recolzament de les forces del règim de Bashar al-Assad.