Catalunya ha registrat l’arribada d’11.500 refugiats procedents d’Ucraïna, 9.500 dels quals ja han rebut un sostre on aixoplugar-se i 763 nens han estat escolaritzats. La intenció del Govern, segons va revelar la seva portaveu, Patrícia Plaja, després de la reunió de l’executiu amb els grups parlamentaris catalans (tots, tret de Vox), és que «no s’eternitzin» aquests refugis «més enllà de les primeres setmanes».

La Creu Roja ha ofert 4.053 places, a les quals cal sumar les que han gestionat els ajuntaments, que arriben a 5.494 més. Això possibilita que 9.547 persones estiguin ara ubicades a la xarxa pública i familiar. El diferencial fins a aquests 11.500 registres d’arribada cal atribuir-lo, va apuntar Plaja, a aquelles persones que, malgrat donar les dades a Catalunya, per ser la comunitat espanyola on posaven els peus, s’han traslladat a una altra autonomia.

Després de la trobada amb les forces polítiques catalanes, el Govern va valorar positivament «el to i el contingut» aportat pels partits, fet que va moure Pere Aragonès a prometre noves reunions d’aquest fòrum. El president va traslladar les iniciatives de l’executiu des de l’inici de la guerra i, alhora, va escoltar les aportacions de les formacions. Aragonès va sol·licitar que li fessin arribar les seves propostes per «tenir-les en compte» i treballar coordinadament. Es va comprometre a repetir aquesta reunió, sense detallar terminis, i a una «comunicació fluida».

Aragonès va exposar les mesures per gestionar l’acolliment de refugiats i l’atenció psicològica. L’executiu català posarà especial èmfasi a evitar que els menors que arriben sense tutors legals, com també dones amb fills, «caiguin a les xarxes de tràfic de persones o tràfic sexual».

Pel que fa a l’impacte econòmic i energètic, Aragonès va remarcar que aquesta crisi no ha de frenar la transformació cap a les energies renovables, «sinó que ha de servir per garantir millors preus i suficiència energètica», va dir Plaja. L’oposició en bloc va agrair el gest. El líder del PSC, Salvador Illa, va brandar la capacitat de diàleg davant d’una guerra amb conseqüències encara difícils d’apreciar i va demanar que continuï la col·laboració entre la Generalitat, el Govern central i les institucions europees, a favor de la cooperació.

Els comuns, per la seva banda, van acudir amb 10 propostes entre les quals destaquen una reforma fiscal d’emergència per augmentar el 33% de l’impost a les elèctriques, més ajudes directes a famílies i empreses, abaixar el preu del transport públic i el preu dels carburants i un xec universal de 300 euros per ajudar a pagar la factura elèctrica. La petició de la CUP va ser que es facin extensibles totes les mesures a tots aquells que demanen asil.