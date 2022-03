Un avió amb 132 persones a bord es va estavellar ahir en una zona muntanyosa de la Xina quan feia la ruta entre Kunming, la capital de la província sud-oriental del Yunnan, i Guangzhou, a la província sud-occidental de Guangdong. S’ignoren les raons de l’accident i si hi ha supervivents, però les possibilitats són exigües. Un funcionari va revelar a la premsa local que la nau va quedar totalment destrossada i les gravacions dels veïns mostren les flames i una densa columna de fum sobre una zona muntanyosa. Un altre vídeo fet des d’una mineria a sis quilòmetres de l’accident mostra l’avió caient a plom. Un bomber citat pel Diari del Poble va revelar l’absència de signes de vida entre les restes del fuselatge.

L’avió s’havia enlairat amb 123 passatgers i nou tripulants poc abans d’un quart de dues de la tarda hora local i havia d’aterrar cinc minuts després de les tres, però el rastre es va perdre poc després d’un quart de tres quan sobrevolava la ciutat de Wuzhou (província de Guangxi). Les últimes dades del web FlightRadar24 revelen un descens molt pronunciat de 8.000 metres en només tres minuts. A la zona ja havien arribat a mitja tarda els primers equips de rescat després de superar l’escarpada orografia. «Hem enviat 117 bombers i 25 camions, però l’escenari de l’accident és molt remot i enclavat al mig de les muntanyes. Els camions no s’han pogut acostar a les restes de l’avió i els bombers han hagut d’arribar a peu», va explicar un funcionari del cos local de bombers.

Esperant la caixa negra

«És molt probable que l’avió perdés la força del motor quan estava en fase de creuer i que això impedís el control del pilot. És una avaria tècnica molt seriosa que inevitablement fa que l’avió caigui a gran velocitat», va dir Wang Yanan, expert aeronàutic, al diari Global Times. Caldrà trobar la caixa negra per revelar les causes del sinistre. Els accidents durant el vol de creuer són estranys, ja que només suposen el 13%, mentre l’acostament a pista i l’aterratge arriben al 54%, segons dades de la constructora nord-americana Boeing. L’avió sinistrat és un Boing 737 amb menys de set anys de vida que pertany a China Eastern, una de les tres grans companyies aèries del país. La companyia ha habilitat una línia de telèfon per als familiars i ha enviat un equip al lloc de l’accident. El president del país, Xi Jinping, va ordenar que s’activés el mecanisme d’emergència i s’esbrinessin les causes de l’accident. El primer ministre, Li Keqiang, va prioritzar la recerca de supervivents i la cura dels familiars, mentre el Consell d’Estat va enviar diversos funcionaris per enfrontar-se a la crisi i apuntalar la seguretat en l’aviació civil.

Les borses van reflectir les conseqüències de l’accident. Les accions de l’aerolínia van caure un 6,5% a la borsa de Hong Kong i un 17% a la nord-americana.