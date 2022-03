La pressió per imposar un embargament a les importacions energètiques procedents de Rússia -particularment contra el petroli i el gas- continua augmentant i cada vegada són més les veus que reclamen una altra ronda per castigar una de les principals fonts d’ingressos del Kremlin. De moment, però, segueix sense haver-hi la unitat necessària per avançar en aquesta direcció. «Alguns Estats membres han plantejat qüestions relacionades amb l’energia» però «avui no era un dia per prendre decisions», va reconèixer Josep Borrell.