Des que el passat dia 3 març un bombardeig rus provoqués un incendi en els edificis pròxims a la central nuclear de Zaporiyia, la més gran d'Europa, s'ha disparat el temor a un conflicte bèl·lic en el qual s'usin armes nuclears o a les conseqüències dels atacs a centrals nuclears.

Tot això ha despertat l'interès per medicaments que puguin prevenir els efectes d'aquesta possible radiació nuclear. El iodur de potassi és una sal de iode estable que pot ajudar a impedir que el tiroide absorbeixi el iode radioactiu, per tant, protegeix la tiroide del mal que provocaria la radiació. La tiroide és la part del cos que és més sensible al iode radioactiu.

Compra massiva

A més dels atacs a centrals nuclears, la decisió del president rus, Vladímir Putin, de posar en alerta les forces de dissuasió nuclear, ha provocat que en diversos països europeus la població hi hagi reaccionat amb la compra massiva de pastilles de iode.

Tal com explica Iván Espada, responsable de l'Àrea d'Informació del Medicament del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), aquestes pastilles s'utilitzen en cas d'emergència nuclear per a bloquejar la tiroide, de manera que no pugui absorbir el iode radioactiu. "Es donen dosis massives de iode normal perquè la tiroide s'ompli i no permeti l'entrada del radioactiu", detalla.

Dosis mínimes

No obstant això, els medicaments que contenen iodur de potassi i que estan disponibles a les farmàcies sota prescripció mèdica disten molt d'aquestes pastilles: estan destinats al tractament de persones que necessiten una aportació de iode, com en casos d'hipotiroïdisme.

"Tenen una dosi de 0,1 a 0,3 mil·ligrams, una quantitat mínima. Les pastilles de iode, en canvi, tenen una dosi de 130 mil·ligrams. Es necessitaria de 400 a 1.300 comprimits per aconseguir la dosi de les pastilles", ha resumit l'expert.

Espada adverteix que prendre aquestes dosis de fàrmacs amb iodur de potassi pot ser molt contraproduent: "El iode és una substància que el cos necessita en una petita quantitat. Donar una dosi tan alta pot portar a una intoxicació, que pot portar aparellat un efecte sobre la tiroide i bloquejar-la. Per prendre un dia aquesta dosi no passarà res, però el problema són les dosis massives".

Pla governamental en cas d'atac

Des del CGCOF recorden que existeixen plans de contingència des del Govern en cas que fos necessari distribuir aquestes pastilles de iode per alerta nuclear. És a dir, que el iode en grans dosis es distribuirà entre la població en cas d'accidents o explosions nuclears per a satisfer les necessitats d'aquest element que té la glàndula tiroide, que així ja no podrà assimilar el iode radioactiu i amb això s'evitarà el risc de desenvolupar càncer. Normalment, aquest tipus de productes s'emmagatzemen en el Centre Militar de Farmàcia de la Defensa, situat a Colmenar Viejo (Madrid).

Per això, els experts no veuen cap sentit a tractar d'aconseguir les dosis útils de manera particular, entre altres raons, per l'elevat cost econòmic que tindria per al ciutadà.