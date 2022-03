Rússia només utilitzarà les seves armes nuclears en la guerra d’Ucraïna si veu amenaça la seva existència, va dir aquest dimarts el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, a la cadena CNN Internacional. «Tenim una doctrina de seguretat interior que és pública, en què es poden llegir totes les raons per a la utilització d’armes nuclears. Perquè això passi és necessari una amenaça existencial per al nostre país», va afegir. El comentari del Peskov substitueix l’ordre donada el mes passat pel president rus, Vladímir Putin, de posar en màxima alerta les forces nuclears de Rússia.

Mentrestant, el pols bèl·lic que des de fa 27 dies llliuren la resistència ucraïnesa i les tropes russes es manté actiu a tots els fronts. La maquinària militar de Moscou segueix amb el seu implacable setge de la capital, Kíiv, tot i que no l’ha aconseguit tancar, mentre intenta ocupar les localitats estratègiques de l’est del país, com Mariúpol, castigada per bombardejos constants i d’on han fugit tres quartes parts de la població.

Segons les informacions que arriben des de l’interior d’aquesta ciutat del sud-est del país, els residents atrapats a la ciutat, uns 100.000, pràcticament no tenen aliments ni aigua i viuen sense electricitat ni calefacció. Fonts nord-americanes han afirmat que algunes forces russes han entrat a la ciutat i que dues «bombes molt potents» van esclatar ahir a la ciutat. L’ocupació de Mariúpol permetria Rússia connectar la regió del Donbass amb la península de Crimea. Dues ciutats més on la població s’està quedant sense subministraments són Khàrkiv i Txerníhiv, segons van informar ahir les autoritats ucraïneses

Bombardeig incessant

Des de Nova York, el secretari general de l’ONU, António Guterres, ha advertit Rússia que no guanyarà la guerra i l’ha instat a asseure’s a negociar. «Aquesta guerra no es pot guanyar. Abans o després, s’haurà de moure del camp de batalla a la taula de pau. Això és inevitable», ha dit el cap de les Nacions Unides, que ha denunciat que els ucraïnesos estan vivint «un infern».

Guterres ha instat a aturar la que ha qualificat de guerra «absurda» i s’ha preguntat «quants Mariúpol s’han de destruir» abans d’assumir el «patiment humà» que comporta un conflicte d’aquesta magnitud. «Durant més de dues setmanes, Mariúpol ha sigut encerclada per l’Exèrcit rus i bombardejada incessantment. ¿Per què?», s’ha preguntat Guterres, en una dura compareixença davant els mitjans en què ha sentenciat que «Ucraïna no es pot conquistar ciutat per ciutat, carrer per carrer, casa per casa».

El màxim responsable de l’ONU ha dit que no perd l’esperança que la diplomàcia pugui avançar i, de fet, ha assegurat que els seus contactes amb «diversos actors» l’informen d’avenços «en diverses qüestions clau», si bé no ha entrat en detalls. Les autoritats ucraïneses i russes han portat a terme diverses rondes de negociació, per ara sense avenços per a un alto el foc. Moscou també ha descartat les ofertes del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per a una trobada cara a cara amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin.

Objectius civils

Guterres no ha escatimat crítiques contra Rússia i l’ha acusat de llançar «una invasió massiva» sobre un país sobirà i iniciar una ofensiva amb «bombardejos sistemàtics» sobre objectius civils. «I tot això s’està intensificant, fent-se cada cop més destructiu i impredictible», ha dit, recordant per exemple que ja hi ha 3,5 milions de refugiats i 6,5 milions de desplaçats fruit d’una guerra «que no va enlloc».

Els Estats Units, per la seva banda, han acusat Rússia de «segrestar» milers de nens ucraïnesos. «Segons el Ministeri de Relacions Exteriors d’Ucraïna, les forces russes han traslladat il·legalment 2.389 nens ucraïnesos de Donetsk i Lugansk a Rússia», ha tuitejat l’ambaixada dels Estats Units a Kíiv aquest dimarts. «Això no és assistència, és segrest».

«Estan agafant ciutadans ucraïnesos, enviant-los a camps de filtració, com en diuen, i després reubicant-los en zones distants de Rússia perquè treballin gratis», ha denunciat la parlamentària ucraïnesa Inna Sovsun, mentre que la portaveu de drets humans ucraïnesa, Liudmila Denisova, ha afirmat que els seus compatriotes estan sent «enviats per ferrocarril a diverses ciutats econòmicament deprimides de Rússia». «Aquesta és la lògica de l’Alemanya nazi», ha dit.

Regles mínimes

El president del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), Peter Maurer, té previst viatjar a Moscou aquest dimecres per reunir-se amb diferents autoritats russes. Aquestes reunions «formaran part d’un diàleg permanent» que l’organització manté amb les parts del conflicte que es va començar el 24 de febrer, ha dit Mauer, que la setmana passada va ser a Ucraïna. Una de les preocupacions de la CICR és obtenir llum verda de les dues parts per complir amb la missió de visitar els presoners de guerra i garantir que són tractats de forma humana, tal està previst en les Convencions de Ginebra que estableixen les regles mínimes a respectar en temps de guerra.

Durant la seva estada a Ucraïna, Mauer va qualificar també com a prioritari protegir les infraestructures civils de caràcter essencial, com hospitals, escoles, i instal·lacions de subministrament elèctric i aigua. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va confirmar que 62 estructures sanitàries d’Ucraïna han patit atacs i que 15 persones van morir i 37 van resultar ferides.