Les sirenes antiaèries van sonar ahir pràcticament a tot el país, reflex d’un conflicte bèl·lic que no s’apaga ni un instant, on l’alto el foc encara és una quimera i els civils s’han convertit -literalment- en carn de canó d’una guerra fratricida que està a punt de complir un mes des del seu inici el passat 24 de febrer. En aquest desesperançador escenari, en la matinada del vint-i-cinquè dia de guerra, almenys vuit persones van morir en un atac contra el centre comercial Retroville, situat a menys de 10 quilòmetres del centre de Kíev, la capital d’Ucraïna. El lloc, que segons fonts russes era últimament usat com a dipòsit per les forces ucraïneses, estava tancat al públic des de fa diversos dies.

Així, un altre dia més, la instantània, ja amb la llum matutina es va transformar en una imatge tan tètrica i surrealista com és habitual aquests dies a Ucraïna: la de cadàvers estesos a terra, coberts per plàstics negres i llençols tacats de sang, davant d’una botiga d’H&M i a poca distància d’un McDonalds. Allà, els bombers de la capital ucraïnesa, ara reconvertits en herois involuntaris i quotidians d’aquesta guerra, havien hagut de controlar novament el gran incendi que es va desenvolupar després de l’atac.

En aquesta situació, per tercer cop des de l’inici de les hostilitats, l’Ajuntament de Kíev va tornar a imposar, per a tota la població, un toc de queda continuat fins a demà al matí. Durant aquest lapse de temps, no es permetrà a la ciutadania sortir al carrer, a excepció de quan necessiti arribar als refugis antiaeris. Tot això amb la mateixa motivació que les autoritats ucraïneses estan repetint des de l’inici de la invasió russa del país: combatre uns suposats infiltrats russos que actuarien a la ciutat ucraïnesa.

En un altre front, al sud del país, a l’assetjada Mariúpol, ciutat completament destrossada pels bombardejos i on els supervivents expliquen escenes dantesques, l’ultimàtum llançat per Moscou diumenge perquè l’Exèrcit ucraïnès lliurés la ciutat es va complir sense que la resposta fos positiva. El Govern ucraïnès va rebutjar rendir-se i abandonar l’estratègica ciutat portuària a Rússia, com va demanar el Kremlin. Tot i això, la situació de Mariúpol segueix sent desesperada, amb milers de civils encara atrapats dins de la ciutat i que no aconsegueixen escapar cap a llocs més segurs per la falta de corredors humanitaris fiables.

En canvi, a Odessa, al sud-oest d’Ucraïna, es va viure el primer atac des de l’inici del conflicte. El bombardeig, que va afectar una zona residencial, només va provocar danys materials sense víctimes mortals , segons la informació difosa per Serhiy Bratchuk, portaveu de l’administració militar de la regió d’Odessa.

Fuita d’amoníac

Mentrestant, a Sumi, al nord, les autoritats locals van alertar d’una fuita d’amoníac «altament tòxic» d’una planta química com a conseqüència d’un atac, mentre que després els Serveis d’Emergències ucraïnesos van aclarir que la substància no ha implicat cap risc per a la població.

Molta preocupació també va suposar la regió de Zhitómir, a la capital regional de la qual ja en els passats dies va ser atacada una escola infantil i l’aeroport militar de la ciutat. Allà la guerra va causar la mort d’almenys quatre persones, tres militars i un civil, segons van comunicar les autoritats ucraïneses, en el que es tem sigui una maniobra prèvia per a un posterior acostament terrestre de les tropes russes a la zona.

A més d’aquestes localitats, segueix alarmant la situació a Khàrkiv, l’alcalde de la qual, Igor Terekhov, va assegurar que gran part dels edificis han estat destrossats i els bombardejos són constants. «Ahir a la nit hi va tornar a haver foc d’artilleria», va informar Terekhov en declaracions a Reuters.

Manifestació d’activistes

A Jerson, ciutat ocupada per Rússia, una manifestació d’activistes proucraïnesos va acabar amb trets per part de les forces russes, segons van denunciar les autoritats ucraïneses. «Les forces de seguretat russes es van acostar corrents, van començar a llançar granades atordidores a la multitud i a disparar», va assegurar el servei de premsa de les forces armades ucraïneses a través d’un comunicat. I també a l’oest, més a prop de la frontera amb Polònia, diverses persones van resultar ferides per un atac contra infraestructures a la regió de Rivne, segons va informar el Ministeri de Defensa rus i va confirmar l’alcalde de la localitat, Alexandr Tretiak.

Preocupa el destí dels desplaçats que, segons Ucraïna, Rússia trasllada al seu territori, entre els quals hi hauria centenars de nens que haurien estat transferits des del Donbàs. Segons el Ministeri d’Afers Estrangers d’Ucraïna, només dissabte, 2.389 menors haurien estat separats de les famílies.