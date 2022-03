La guerra continua sense parar a tot Ucraïna i, ja el dia 27 de la invasió, Rússia acumula més de 1.100 míssils llançats des de l’inici de la guerra el 24 de febrer, segons ha informat un funcionari d’alt rang del Departament de Defensa dels EUA.

Així mateix, Odessa ha denunciat aquest dilluns un atac per part de l’Exèrcit de Rússia, el primer contra la ciutat des de l’inici de la invasió el 24 de febrer.

No hi ha acord

I les negociacions tampoc arriben a un punt en comú: Rússia ha demanat la rendició de la ciutat de Mariúpol, fortament bombardejada aquesta setmana, però aquesta ha rebutjat la proposta plantejada pel país invasor després de qualificar-la de «deliri». Moscou va oferir en el seu moment obrir corredors humanitaris durant dilluns al matí si els ciutadans deposaven les armes, però els ucraïnesos s’hi han negat.

Així ho ha assegurat el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que ha afirmat que el seu país no pot complir l’ultimàtum de Rússia d’entregar l’estratègica ciutat de <strong>Mariúpol</strong>, perquè per a això les forces russes haurien de destruir el poble ucraïnès: «Ucraïna no podrà complir l’ultimàtum. No podrem fer-ho físicament. ¿Com es pot fer això? Haurien d’eliminar-nos a tots i llavors el seu ultimàtum es complirà automàticament», ha explicat Zelenski en una entrevista amb mitjans europeus.

Acollida internacional

La guerra i les imatges i històries que deixa enrere estan creant una empremta arreu del món. I, per minimitzar-la el màxim, els països estan intentant ajudar amb més fons i centres d’acollida.

Així mateix, Catalunya ha registrat l’arribada d’11.500 refugiats provinents d’<strong>Ucraïna</strong>, dels quals 9.500 ja han rebut un sostre on arrecerar-se. La intenció del Govern, segons va revelar la seva portaveu, Patrícia Plaja, després de la reunió de l’Executiu amb els grups parlamentaris catalans (tots, tret de Vox), és que «no s’eternitzin» aquests refugis «més enllà de les primeres setmanes».

També, a nivell més internacional, els ministres de la Unió Europea (UE) de Relacions Exteriors van arribar aquest dilluns a un acord polític per aportar 500 milions d’euros addicionals (uns 550 milions de dòlars), duplicant d’aquesta manera el seu fons d’auxili material a Ucraïna.

Boicot internacional

Però l’aïllament i boicot a les empreses russes ha provocat que el país també prengui les seves pròpies mesures. Així, ha vetat les plataformes de Facebook i Instagram perquè Meta és una companyia «extremista» i se li ha prohibit tenir sucursals i fer negocis al seu territori.