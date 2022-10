El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, s’ha declarat obert a parlar amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, sobre la península de Crimea, el territori ucraïnès que es va annexionar Moscou el 2014, i les províncies prorusses del Donbass, on des de fa vuit anys es lliura una guerra després que es declaressin independents.

Gairebé un mes després que Rússia llancés la invasió, Zelenski ha manifestat per primer cop la seva disposició a «mirar d’abordar tot el que contraria i disgusta Rússia» durant una entrevista a diversos mitjans difosa dilluns a la nit. No obstant, el mandatari ha reclamat poder lligar per endavant «garanties de seguretat».

«La qüestió de Crimea i el Donbass és una història molt difícil per tothom». Són necessàries «garanties de seguretat» i el final de les hostilitats i, un cop aquest bloqueig s’aixequi, parlarem», ha dit Zelenski.

Entre les exigències del Kremlin hi ha que Kíiv renunciï a la seva aspiració d’entrar a l’OTAN, una cosa a què Zelenski ja s’ha resignat, i que reconegui la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, al Donbass, i la sobirania russa de Crimea.

Aturar la guerra

El líder ucraïnès ha explicat que els ciutadans d’Ucraïna hauran de ratificar mitjançant un referèndum els «compromisos» a què s’arribi amb Rússia. «Hem de fer tot el possible perquè el Donbass i Crimea tornin a nosaltres (...) ¿Qüestió de temps? Sí. Però aturar la guerra, ara, és la qüestió», ha afegit.

Així mateix, Zelenski ha manifestat que no vol que «la història ens converteixi en herois i una nació que no existeix», però ha insistit que Ucraïna serà «destruïda» abans de rendir-se.

Ucraïna i Rússia han mantingut diverses rondes de negociacions, tant de forma presencial com per videoconferència, tot i que de moment no s’ha avançat cap a la pau. En una altra entrevista concedida diumenge a la CNN, Zelenski va assegurar estar disposat a negociar amb Putin, però el Kremlin va afirmar l’endemà que encara no es donen les condicions per a una trobada d’aquesta magnitud.