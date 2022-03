Austràlia ha llançat el seu Comandament Espacial, una nova agència militar que emula la Space Force nord-americana, aprofitant la seva posició privilegiada a l’hemisferi sud i amb vista a contrarestar les amenaces de la Xina i Rússia amb la col·laboració dels Estats Units i els seus altres aliats. Segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Defensa, el Comandament Espacial, dirigit per la vicemariscal de l’Aire Cath Roberts, coordinarà les operacions en l’espai de l’Exèrcit, la Força Aèria i la Marina australianes i treballarà amb aliats internacionals. «La situació geogràfica d’Austràlia i els seus extensos terrenys oberts a l’hemisferi sud ens ajuden a veure coses que d’altres no poden. Continuarem col·laborant estretament amb els nostres aliats i socis internacionals per garantir mútuament l’ús responsable del domini espacial», va dir Roberts durant el llançament del comando espacial dimarts a Canberra.

El ministre australià de Defensa, Peter Dutton, va explicar que l’espai s’ha d’utilitzar per a la dissuasió, ja que alerta d’amenaces com l’increment d’aparells no pilotats, hipersònics, plataformes sense tripulació i la presència de satèl·lits de comunicacions espacials. «Tant Rússia com la Xina estan desenvolupant míssils hipersònics que van a més de 6.000 quilòmetres per hora», va dir Dutton en el seu discurs, en el qual va insistir en la «ràpida militarització de la Xina». Dutton va explicar que el Comandament Espacial és la contribució d’Austràlia per assegurar «un domini espacial segur i estable». El Govern australià s’ha compromès a invertir aquesta dècada uns 7.000 milions de dòlars locals (5.220 milions de dòlars o 4,735 milions d’euros) per millorar les capacitats espacials del país. Austràlia, un aliat històric amb els Estats Units, va subscriure al setembre un pacte de Defensa amb Washington i Londres denominat AUKUS (les inicials en anglès dels tres socis) i que inclou la construcció de submarins nuclears al país asiàtic per plantar cara a la Xina a la regió de l’Indopacífic. El mes passat, el primer ministre d’Austràlia, Scott Morrison, va anunciar un increment de 18.500 soldats en les Forces Armades per a 2040, de manera que sumaran un total de 80.000 efectius amb l’objectiu de fer front a les «amenaces» que rep el seu país a la regió de l’Indopacífic.