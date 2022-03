Bennett recull la sembra de Netanyahu. L’actual primer ministre s’ha convertit en el primer mandatari d’Israel a fer una visita oficial a Bahrain. Durant 24 hores, el cap de Govern s’ha reunit amb els dirigents del seu nou aliat, amb el qual es va firmar un acord de normalització el setembre del 2020. El viatge de Naftali Bennett llança un clar missatge de cooperació dirigit al gran rival regional que és l’Iran. Mentrestant, a Viena segueixen les negociacions diplomàtiques per revifar l’acord nuclear del 2015 entre el país persa i vuit potències mundials.

«Tots entenem que ens enfrontem als mateixos desafiaments, llavors, ¿per què no treballem junts per enfrontar-nos-hi?», ha dit Bennett des de Manama. Al Palau Gudaibiya de la capital, el primer ministre israelià ha sigut rebut pel príncep hereu Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, també en el càrrec de primer ministre del regne, i per una escorta militar. Després, ha conegut el rei Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa. «Hem de fer més per conèixer-nos els uns als altres i construir sobre els Acords d’Abraham, que han sigut un pacte tan històric», ha defensat el fill del rei.

Acords d’Abraham

El líder israelià també es va reunir amb diversos ministres del govern de Bahrain. Durant la seva visita, ha insistit en la importància d’enfortir els llaços econòmics i de seguretat. Fa dues setmanes, els dos països van firmar un acord de defensa amb la vista posada en l’augment de tensions al Golf. Tant Israel com Bahrain veuen l’Iran com una amenaça clau. L’illa està governada per una minoria sunnita i tem per la influència iraniana en la majoria xiïta del país, històricament apartada dels processos de decisió.

יורש העצר וראש ממשלת בחריין, תודה לך על אירוח נפלא ומרגש.



הביקור ההיסטורי הזה הוא הנקודה בה השלום בינינו הפך ממשהו טקסי, לדבר בעל תוכן. משלום בין ממשלות, לשלום בין בני אדם.



בטיפוח היחסים האלה בתחומי הייטק, סחר, חקלאות, טכנולוגיה ותחומים רבים נוספים, נוכל לעשות דברים נהדרים יחד. pic.twitter.com/jkMfh3bqM3 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 15 de febrero de 2022

«Lluitarem contra l’Iran i els seus seguidors a la regió nit i dia; ajudarem els nostres amics a enfortir la pau, la seguretat i l’estabilitat, sempre que se’ns sol·liciti», ha apuntat Bennett al diari Al Ayyam, vinculat a l’estat. Bahrain va normalitzar relacions amb Israel el setembre del 2020 com a part dels Acords d’Abraham impulsats per l’expresident nord-americà Donald Trump. Menys de dos anys després, Bennett visitava el mes de desembre passat un altre dels països signants, Emirats Àrabs Units, per primera vegada.

Tensions regionals

Mentre Bennett coneix la petita comunitat jueva del país de tot just 50 habitants de Bahrain, les tensions regionals segueixen en augment. Els Estats Units i Israel van acusar l’Iran d’atacar la navegació comercial al Golf. D’altra banda, els rebels houthis recolzats pels iranians al Iemen han llançat atacs continuats sobre els Emirats. La resposta des del Golf ha segat desenes de vides de civils a terra iemenita. A més, Israel ha intensificat la seva presència naval al mar Roig, enclavament essencial per al comerç mundial i els interessos estratègics del país.

צעיר שאל על טיסות לישראל. בנט מציע שהוא כבר יבוא על הטיסה הערב ואחכ מציין שהוא עושה מאמץ לשפר את הסדרי הכניסה לישראל כדי שיהיה קל יותר להגיע pic.twitter.com/0PEgykivYy — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) 15 de febrero de 2022

A Viena continua el diàleg entre diplomàtics del Regne Unit, Alemanya, França, la Xina, Rússia i l’Iran sobre el seu programa nuclear. Al seu torn, els nord-americans hi estan involucrats de forma indirecta. Israel, per la seva banda, s’ha mostrat molt crític amb la reactivació del pacte nuclear amb l’Estat persa. El llavors primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va ser un dels recolzaments principals de Trump el 2018 quan va optar per retirar-se de l’acord històric orquestrat per Barack Obama juntament amb altres potències mundials.