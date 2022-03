El líder opositor rus, Alexéi Navalni, va ser condemnat ahir per la justícia d’aquest país a nou anys més de presó després de ser declarat culpable d’estafa en gran quantia, segons va informar a Telegram el seu equip. La sentència es va dictar a la presó on actualment compleix condemna per un antic cas penal i inclou una multa d’1,2 milions de rubles (9.500 euros). «Navalni va cometre una estafa, és a dir, l’apropiació de béns aliens mitjançant engany i abús de confiança», va assenyalar la jutgessa Margarita Kótova. Segons el tribunal, l’opositor és responsable de quatre casos de frau a gran escala. A més, es pronunciarà posteriorment en relació amb les acusacions per desacatament.