Mariano García Calatayud podria ser el primer ciutadà espanyol capturat per l’Exèrcit rus a la guerra a Ucraïna. Els seus amics i familiars, residents a les localitats valencianes de Carlet i Benimodo, desconeixen el seu parador des de fa uns dies. Fa set anys va marxar com a voluntari per fer tasques humanitàries durant la guerra de Crimea i viu al costat de la seva parella a la ciutat de Jerson, avui ocupada per les tropes russes, on ha participat activament en les protestes contra la invasió. García Calatayud, de 74 anys, portava diverses jornades sense respondre a les trucades i els seus amics començaven a témer el pitjor, però dilluns es va informar de la seva possible detenció.