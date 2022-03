Quan la vicesecretària d’Estat nord-americana, Wendy Sherman, va acabar a Rabat la seva reunió amb Nasser Bourita, ministre d’Exteriors marroquí, va parlar davant la premsa local del futur del Sàhara Occidental: «Continuem considerant el pla d’autonomia del Marroc com a seriós, creïble i realista». Era la tarda del dimarts 8 de març. Aquests tres qualificatius que va transcriure l’agència marroquina MAP de boca de la diplomàtica número dos de Washington són els mateixos tres que, deu dies després i pel mateix ordre, va pronunciar el cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Albares, davant dels mitjans: el pla d’autonomia del Marroc és «la base més seriosa, creïble i realista per resoldre aquesta disputa».

El dilluns 7 de març, Wendy Sherman havia estat a Madrid i s’havia reunit amb el ministre Albares. L’ocasió va ser un seminari bilateral -qualificat per Exteriors «d’alt nivell»- sobre ciberseguretat a la seu del Ministeri. Era també la primera visita de Sherman a Espanya. I per parlar més que de ciberseguretat es va reunir amb el titular d’Exteriors amb tres apunts a l’agenda: la crisi d’Ucraïna, la cimera de l’OTAN a Madrid i l’estat de les relacions bilaterals entre Espanya i els Estats Units.

Dimarts 8 de març, Sherman va viatjar a Rabat. L’ocasió era el Diàleg Estratègic Marroc-EUA, fòrum així anomenat per ambdues administracions. Al final de la reunió, Sherman no només va dedicar paraules al Sàhara; també va parlar d’un increment de la cooperació militar amb el regne alauita, després de destacar que el Marroc ja ha arribat a participar en 100 exercicis conjunts amb els Estats Units a l’any. En aquesta ocasió va confirmar els preparatius per a unes noves i enormes maniobres militars multinacionals al nord del Sàhara: les African Lion 2022. A l’edició de 2021, contra el costum, va estar absent l’exèrcit espanyol després que el Marroc intentés -sense èxit- l’incòmode detall que part dels exercicis es desenvolupessin en territori sahrauí. Ho va haver de desmentir el Pentàgon.

Missatge tranquil·litzador

Dimarts 15 de març, un grup d’agents policials de Melilla va rebre durant un dinar a la ciutat autònoma un missatge tranquil·litzador d’una autoritat local de la seguretat de l’Estat que va coincidir amb ells al restaurant: «Ve una etapa de més tranquil·litat a la tanca». Es complien 12 dies des de l’assalt més multitudinari d’immigrants en aquesta frontera, 2.500, amb un saldo de 53 agents ferits al costat espanyol, més de 60 subsaharians amb contusions i 500 que van passar, candidats a devolució immediata. Aquella mateixa setmana, un responsable policial va comentar a operadors comercials de la ciutat que s’esperava «una cosa important» del Marroc.

El divendres 18 de març, el ministre d’Exteriors va mantenir una conversa telefònica amb el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En la conversa, segons fonts del govern de Ceuta, Albares va remarcar la integritat territorial d’Espanya. Vivas, veterà dirigent del PP, celebra allà on li pregunten la iniciativa del Govern.

El mateix 18 de març, quan Albares confirmava el contingut de la carta de Sánchez revelada per Rabat, la Casa Blanca va anunciar el nomenament d’un nou ambaixador per al Marroc, Puneet Alwar, en substitució de l’empresari David Fisher, que havia deixat Rabat el gener del 2021.