El Ministeri de Sanitat ha decidit posar fi a les quarantenes dels casos positius de coronavirus que siguin asimptomàtics i també dels casos lleus. Aquestes persones no s’hauran d’aïllar. Així ho va decretar ahir la Comissió de Salut Pública, que va aprovar la nova «Estratègia de Vigilància i Control davant de la covid-19». Els aïllaments només seran obligatoris per als casos greus i per a la població vulnerable. La mesura, que entrarà en vigor el 28 de març, és un pas més cap a l’anomenada «gripalització» del virus.

Una altra de les mesures que properament prendrà Sanitat, però sobre la qual encara no hi ha data, és la fi de la mascareta a interiors. Es tracta d’una mesura que cal consensuar entre totes les comunitats i és de competència estatal. De moment, no hi ha consens sobre això. Catalunya demana començar a retirar-les ja de les escoles, donant prioritat als cursos més baixos i acabant pels més alts.