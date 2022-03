El Japó ha aprovat un <strong>pressupost</strong> estatal rècord de 107,6 bilions de iens (uns 805.500 milions d’euros) per a 2022, orientats a finançar mesures contra la covid i fer front a l’augment dels costos de seguretat social i defensa.

La Cambra baixa del parlament nipó ha aprovat la suma de l’exercici fiscal que començarà al Japó l’1 d’abril a l’haver rebut el vistiplau de la Cambra alta al febrer. Ha sigut la tercera promulgació dels pressupostos japonesos més ràpida al Japó des de la postguerra i és el desè any consecutiu de xifra rècord. La partida més elevada del pressupost està destinada a la seguretat social amb un rècord de 36,27 bilions de iens (271.650 milions d’euros); representa un terç del total i que està destinada a afrontar el ràpid envelliment de la població i el seu consegüent impacte en l’assistència sanitària i les pensions. També arriba a un nou màxim històric la partida destinada a <strong>defensa</strong>, amb 5,4 bilions de iens (40.480 milions d’euros).

El Japó vol finançar el desenvolupament de noves tecnologies i incrementar els seus actius militars en resposta a l’augment de l’activitat de la Xina a l’Indopacífic i per contrarestar l’amenaça que veu en els programes nuclears i de míssils de Corea del Nord, ja que les seves proves armamentístiques s’han intensificat fins a nivells rècord aquest any.

Pel que fa a la resposta davant la persistent pandèmia de covid-19, el Govern japonès ha assegurat 5 bilions de iens (uns 37.500 milions d’euros) com a fons de reserva per a futures mesures, la mateixa quantitat que hi va dedicar l’exercici de 2021 i que es pot gastar sense l’aprovació prèvia de la Dieta (parlament japonès). En el punt de mira queden potencials estímuls addicionals per fer front a l’encariment del combustible i les matèries primeres després de la invasió de Rússia a Ucraïna i com finançar-los.

La nova emissió de bons nipons per a l’exercici de 2022 serà de 36,93 bilions de iens (277.000 milions d’euros), un 15,3% menys que en l’exercici anterior, mentre que per als costos del servei de deute s’assignaran 24,34 bilions de iens (uns 182.550 milions d’euros), un 2,4% interanual més. El Japó està considerat el país amb la pitjor salut fiscal entre les potències desenvolupades, amb un deute que supera el 250% del seu producte interior brut (PIB).