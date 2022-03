Madeleine Albright, la primera dona que va accedir al càrrec de secretària d’Estat dels Estats Units, ha mort aquest dimecres als 84 anys d’un càncer, segons ha informat la seva família.

Albright va néixer Marie Jana Korbelová, a Praga, el 1937 al si d’una família jueva i es va haver d’escapar dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. En els seus últims anys de vida es va alçar com una icona pop del feminisme.

El 1993, va ser nomenada per Bill Clinton primer ambaixadora a les Nacions Unides i va arribar al màxim lloc de la diplomàcia nord-americana en el segon mandat del president demòcrata, entre 1997 i 2001.

Va tenir un gran paper en dues de les crisis mundials més grans dels anys 90, com la guerra de l’antiga Iugoslàvia i el genocidi a Rwanda. Com a ambaixadora dels EUA a l’ONU va pressionar perquè el seu país adoptés una línia més dura contra els serbis a Bòsnia, però els assessors de Clinton van desaconsellar una intervenció directa per evitar repetir l’error del Vietnam als Balcans.

En aquells anys, Albright va donar suport a un tribunal de crims de guerra de les Nacions Unides que finalment va empresonar els arquitectes d’aquella guerra, inclòs el president serbi Slobodan Milosevic i els líders serbobosnians.

«Collons»

La diplomàtica és recordada per la seva reacció durant un incident el 1996 en el qual avions de combat cubans van fer caure dos avions desarmats amb base als Estats Units: «Això no són collons, això és covardia», va dir, utilitzant la paraula ‘collons’ en castellà.

Durant els esforços per pressionar Corea del Nord perquè posés fi al seu programa d’armes nuclears, que finalment no van tenir èxit, Albright va viatjar a Pyongyang el 2000 per reunir-se amb el líder nord-coreà Kim Jong-il, i es va convertir en el funcionari nord-americà de més alt rang en visitar el país.

Una vegada que va concloure l’Administració Clinton, Albright es va convertir en una icona per a una generació de dones joves que buscaven inspiració en la seva recerca d’oportunitats i respecte en el lloc de treball. A Albright li agradava dir: «Hi ha un lloc reservat a l’infern per a les dones que no s’ajuden entre si».