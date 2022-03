El Ministeri de Finances de Rússia ha assegurat que el seu país ha satisfet el pagament de 117 milions de dòlars en interessos sobre dos cupons d’eurobons, l’impagament dels quals comportava que el país caigués en suspensió de pagaments (‘default’).

Les sancions per la invasió d’Ucraïna han aïllat Rússia del sistema financer global i bloquejat la major part de les seves reserves d’or i divises. El pagament dels dos eurobons, que vencia el dimecres 16 de març, és la primera prova de Moscou per complir les seves obligacions de deute extern des que Occident va imposar les sancions. Ara ha fet un pas endavant i el dimecres 23 ha anunciat que només acceptarà el pagament de gas d’Europa en rubles: res de dòlars ni euros.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar el dijous 17 que «Rússia té tots els mitjans necessaris i el potencial per no portar la situació fins a una suspensió de pagaments». «Qualsevol suspensió de pagaments que hipotèticament es pogués produir tindria exclusivament caràcter artificial», va afegir.

Dubtes sobre la solvència de Moscou

Els dubtes sobre la solvència de Moscou van créixer la vigília quan el Ministeri de Finances va plantejar satisfer el pagament d’interessos en rubles si el pagament en dòlars no arribava als tenidors de bons estrangers, una cosa que l’agència de qualificació creditícia Fitch va dir que constituiria un incompliment sobirà, si no es corregeix dins d’un període de gràcia de 30 dies.

Rússia té 15 bons internacionals amb un valor nominal de sobre 40.000 milions de dòlars en circulació, al voltant de la meitat d’aquests en mans d’inversors internacionals.

Els pagaments de cupons que vencien el 16 de març són els primers de diversos, amb 615 milions de dòlars més vençuts durant la resta del mes. La primera devolució de capital és el 4 d’abril, quan venç un bo de 2.000 milions de dòlars.

El deute venut després que Rússia fos sancionada per la seva annexió de Crimea el 2014 conté una disposició per a pagaments en moneda alternativa. Per als bons que cotitzen després del 2018, el ruble apareix com una opció de moneda alternativa.

La primera setmana de març, Fitch Ratings va rebaixar la nota de solvència com a emissor a llarg termini del deute sobirà de Rússia fins a ‘C’ des de ‘B’ com a reflex del risc d’impagament «imminent», després que el Govern rus aprovés el 5 de març un decret que potencialment podria obligar a redenominar els pagaments de deute sobirà en moneda estrangera a moneda local per a creditors en països específics.