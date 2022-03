La guerra d’Ucraïna ja acumula 28 dies d’invasió russa i, entre bombardejos i corredors humanitaris, els dos països no s’han posat d’acord per declarar un alto el foc. Però no ha sigut per falta d’intents. Hi ha hagut passos petits, però significatius, tot i que sense un acord que posi fi al conflicte internacional.

Així mateix, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, s’ha declarat –per primera vegada– obert a parlar amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, sobre la <strong>península de Crimea</strong> –territori ucraïnès que es va annexionar a Moscou el 2014– i les <strong>províncies prorusses del Donbass</strong>. Es tracta d’un tema delicat que no ha sigut abordat per la tensió i la guerra que hi ha hagut des de fa vuit anys. Miraran d’«abordar tot allò que contraria i disgusta Rússia», ha afirmat Zelenski. Relació entre Mariúpol i Hiroshima La mà dreta de l’alcalde de Mariúpol ha afirmat que la ciutat ucraïnesa ja està en ruïnes en un 90%. Així mateix, ha relatat que cauen al voltant de cent bombes russes al dia i els estan «aniquilant com a Hiroshima però a poc a poc». En una trobada ‘online’ amb diferents autoritats locals d’Ucraïna i altres països europeus, tots els representants dels municipis ucraïnesos han insistit a demanar als seus homòlegs occidentals la necessitat de crear una zona d’exclusió aèria per evitar els bombardejos russos i elaborar un pla concret per garantir la incorporació d’Ucraïna a la Unió Europea (UE). Més sancions El Govern dels Estats Units ha anunciat que aquest dijous farà oficial una nova bateria de sancions, en coordinació amb els seus aliats, contra Rússia en resposta a la invasió Ucraïna. Segons ha avançat l’assessor de Seguretat Nacional, Jake Sullivan, aquestes mesures s’anunciaran en el marc de la visita del president, Joe Biden, a Europa. Fins ara, tant els Estats Units, com la Unió Europea o altres països com el Regne Unit i el Canadà, han aplicat sancions contra entitats bancàries, oligarques i polítics afins al president rus, Vladímir Putin, així com contra el mateix mandatari. Desastre nuclear Davant la possibilitat d’un atac nuclear, Rússia ha explicat que només utilitzaria les seves armes nuclears si veu amenaçada la seva existència, ha afirmat aquest dimarts el portaveu del Kremlin Dmitri Peskov a la cadena CNN Internacional. «Tenim una doctrina de seguretat interior que és pública, en què es poden llegir totes les raons per a la utilització d’armes nuclears. Perquè això passi és necessari una amenaça existencial per al nostre país», va afegir.