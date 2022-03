Els Estats Units endureixen les seves sancions i advertències contra Rússia. El president nord-americà, Joe Biden, ha aprofitat el seu viatge a Europa per assegurar que «respondrà» si Rússia acaba utilitzant armes químiques a Ucraïna. Les represàlies contra el Kremlin, ha explicat, dependran de «la naturalesa de l’ús» d’aquest perillós armament, que ja es va utilitzar a Síria contra la població civil.

Biden es troba des d’aquest dijous a Brussel·les, on s’ha reunit amb la cúpula de l’OTAN i del G-7, set de les potències mundials més grans, per fixar una posició conjunta davant l’amenaça de Moscou. «Mai hem estat tan units com avui», ha assenyalat, amb referència a l’Aliança Atlàntica. En aquesta trobada s’ha decidit activar plans de defensa davant un possible atac químic, biològic o nuclear rus, així com enviar equipament de protecció a Kíiv. El Kremlin ja va utilitzar aquests agents químics en terra europeu quan va enverinar l’exespia i agent doble rus Serguei Skripal i la seva dona, Iúlia, llavors resident al Regne Unit.

El mandatari nord-americà també ha apujat el to davant la invasió militar russa d’Ucraïna. Biden ha assegurat que Rússia hauria de ser expulsada del G-20, el fòrum de les 19 principals nacions industrialitzades del món i la Unió Europea (UE) com a bloc. La Xina ja ha rebutjat aquesta idea. L’ambivalent posició de Pequín en el conflicte ha portat els membres de l’OTAN a demanar al gegant asiàtic que s’abstingui de proporcionar ajuda econòmica o militar a Rússia perquè pugui mantenir la invasió. Biden ha dit que, en cas de no prosperar la seva idea, s’hauria de permetre que Ucraïna participi en aquestes trobades multilaterals a fi d’accelerar el final de la guerra.

Més sancions

Els aliats occidentals també han acordat aquest dijous endurir les sancions econòmiques que ja estan colpejant Rússia. La Casa Blanca ha anunciat que ampliarà les seves sancions contra la Duma, la cambra baixa del Parlament rus, i contra més de 400 figures i empreses pròximes al president rus, Vladímir Putin. Entre els afectats hi haurà 328 legisladors i personalitats com Herman Gref, el director executiu de Sberbank, el banc rus, i assessor més gran de Putin des de fa dècades. «Ells es beneficien personalment de les polítiques del Kremlin i n’haurien de patir les conseqüències», ha explicat Biden en un tuit.

Aquestes sancions consisteixen, entre altres coses, a congelar els actius que aquestes persones i empreses puguin tenir sota jurisdicció nord-americana. Va ser la Duma qui, al febrer, va fer una crida perquè Putin reconegués com a independents les autoproclamades repúbliques prorusses de Donetsk i Lugansk, a l’est d’Ucraïna. Les sancions dels EUA també penalitzen 48 empreses estatals de defensa, ja que «formen part de la base de defensa industrial de Rússia» i «produeixen armes que s’han utilitzat en l’assalt rus contra el poble d’Ucraïna, la seva infraestructura i el seu territori».