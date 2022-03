El president dels Estatus Units, Joe Biden, va anomenar el xef José Andrés (nascut a Mieres, però arribat a Barcelona amb cinc anys) com a copresident del Consell Assessor d'Esport, Fitness i Nutrició, tal com va anunciar la Casa Blanca en un comunicat el passat dimecres. Aquest organisme assessor del president nord-americà s'encarrega de promoure l'activitat física i l'alimentació saludable per a tots els habitants dels Estats Units, sigui quina sigui la procedència o les seves capacitats.

Segons el comunicat emès per la mateixa Casa Blanca, s'escull al cuiner per aquesta posició perquè "és un innovador cuiner reconegut internacionalment, autor de best-sellers del New York Times, educador i humanitari". Cal recordar que José Andrés va entrar a la llista de les "100 persones" més influents de la revista Time en els anys 2012 i 2018; i va rebre la Medalla Nacional d'Humanitats el 2015 de la mà del president estatunidenc Barack Obama. L'escrit també destaca la capacitat que va tenir el cuiner en ser "pioner de les tapes espanyoles als Estats Units i per la seva cuina innovadora i d'avantguarda".

Al costat dels més necessitats

El 2010, José Andrés va crear el World Central Kitchen, una organització sense ànim de lucre ajuda amb alimentats a les comunitats. Alguna de les seves actuacions més notòries van ser realitzades a Puerto Rico on el seu equip va servir 3,6 milions d'aliments després de l'huracà María. Des de llavors, la WCK s'ha centrat a ajudar els més necessitats. Com per exemple donant resposta a la pandèmia de la COVID-19, on l'organització es va associar amb milers de restaurants i agricultors. Actualment, estan posant tots els sentits en ajudar a la població d'Ucraïna i dels refugiats que es troben en els quatre països més propers.

Orígens a Barcelona

Nascut a Mieres l'any 1969, José Andrés va posar rumb a Barcelona amb la seva família quan només tenia cinc anys. De fet, en una entrevista pel diari "El Nacional" comentava que se "sent català". Amant, des de sempre, de la cuina, va ingressar amb 15 anys a l'Escola d'Hoteleria i Restauració de la ciutat comtal; i va compaginar els seus estudis amb una etapa d'aprenentatge en el restaurant El Bulli de Ferran Adrià. La seva experiència laboral comença l'any 1991 al restaurant de Nova York, el Dorado Petit on va romandre dos anys després de tancar. Aleshores, va viatjar cap a la capital estatunidenca de Washington on van triomfar i va obrir diversos restaurants de gran prestigi on combina el menjar espanyol amb el llatinoamericà.