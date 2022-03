Els Estats Units van anunciar aquest dijous que estan disposats a acollir un màxim de 100.000 refugiats ucraïnesos i d’altres nacionalitats que hagin fugit d’Ucraïna després de la invasió russa, i que entregarà 1.000 milions de dòlars més en ajuda humanitària al país.

La prioritat de Washington serà acollir aquells ucraïnesos «que tinguin familiars als Estats Units», va explicar una font oficial nord-americana al fer l’anunci durant la visita a Brussel·les del president Joe Biden, que participa aquest dijous en les cimeres de l’OTAN, del G-7 i de la Unió Europea (UE)

Fins ara, el Govern de Biden havia insistit que la majoria dels ucraïnesos que han fugit d’Ucraïna tenien el desig de quedar-se al més a prop possible del seu país i que era improbable que volguessin reassentar-se als Estats Units.

Més de 3 milions de refugiats

No obstant, la pressió perquè Washington hi faci la seva part ha augmentat a mesura que creixia el nombre de refugiats per la invasió russa d’Ucraïna, que ja ha arribat als 3,67 milions, segons l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR).

La quota de 100.000 anunciada pels Estats Units no només inclou els que puguin arribar al país com a refugiats, sinó que també es pot omplir mitjançant ucraïnesos que aconsegueixin diferents visats, va indicar aquesta font oficial.

La Casa Blanca no va identificar un període de temps concret perquè aquests refugiats i immigrants es traslladin als Estats Units i el procés per obtenir asil al país pot durar anys.

Els Estats Units enfocaran part dels seus esforços a «protegir els refugiats més vulnerables», com la població LGBTI, aquells que tenen necessitats mèdiques i els periodistes, entre d’altres, va precisar la font.

L’anunci arriba un dia abans que Biden viatgi a Polònia, que ha rebut més de la meitat dels refugiats que han fugit d’Ucraïna, al voltant de 2,17 milions, d’acord amb l’ACNUR.

La Casa Blanca també va prometre aquest dijous 1.000 milions de dòlars més en ajuda humanitària per proporcionar aliments, medecines, refugi i articles de primera necessitat a poblacions en risc a Ucraïna, així com als que han fugit als països veïns.

A més, va anunciar un nou programa anomenat Iniciativa per a la Resiliència Democràtica Europea (EDRI, en anglès), que estarà dotat amb 320 milions de dòlars i tindrà per objectiu «defensar els drets humans a Ucraïna i els països veïns», segons un comunicat oficial.