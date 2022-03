L’Afganistan havia de viure ahir un dia especial. La primera jornada, segons va prometre la setmana passada el Govern talibà, en què les joves de tot el país podrien, per primera vegada des de la presa del poder l’agost passat, accedir a l’educació secundària; a les ciutats del país algunes joves ja estudien, però no passa així a les regions rurals afganeses.

Havia de ser el dia, però no ho va ser. Ahir al matí, per a sorpresa de les estudiants que es dirigien per primer cop a classe en mesos, la decisió va ser revertida. No hi haurà educació per a joves afganeses després de l’escola primària. «Les escoles de dones romandran tancades fins que elaborem un pla que compleixi la llei islàmica i la cultura afganesa», va explicar ahir el Govern talibà, el mateix que fa uns dies va assegurar que les escoles obririen. De fet, l’anunci va tenir lloc mentre les classes començaven ben aviat al matí.