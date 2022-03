«El president Putin ha comès un gran error que és llançar una guerra contra una nació sobirana independent», ha avisat la seva arribada a la cimera extraordinària de l’OTAN el seu secretari general Jens Stoltenberg. D’aquesta primera cita internacional a Brussel·les, sortirà el compromís dels 30 països aliats de duplicar el nombre de batallons multinacionals desplegats al flanc est de l’Aliança –a Hongria, Romania, Bulgària i la República Txeca– que s’afegiran als de les tres repúbliques bàltiques i Polònia. «(Amb la guerra a Ucraïna) ens enfrontem a la crisi de seguretat més greu en una generació i l’OTAN ha de respondre. Per això, hem de restablir la nostra defensa i dissuasió a llarg termini», ha declarat el dirigent noruec.

De la trobada dels líders de l’OTAN, en la qual també participa el president nord-americà, Joe Biden, també sortirà el compromís de continuar proporcionant a Ucraïna sistemes avançats de defensa aèria, armes antitancs, munició i combustible, tot i que Stoltenberg ha tornat a deixar clar que no enviaran tropes sobre el terreny ni avions. Fer-ho significaria, segons el seu parer, intensificar el conflicte i expandir la guerra més enllà de les fronteres ucraïneses.

«Declarar una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna significa que hem d’imposar-la i imposar una zona d’exclusió aèria significa que hem d’atacar massivament els sistemes de defensa aèria russos a Rússia, a Bielorússia i a Ucraïna, i també estar preparats per fer caure avions russos. El risc d’una guerra total entre l’OTAN i Rússia seria molt alt i això causaria més morts i més destrucció», ha tornat a repetir davant una de les demandes recurrents del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que participarà en la reunió per videoconferència.

Possible ús d’armes químiques

Quant a un possible ús d’armes <strong>químiques o biològiques</strong> en la guerra d’Ucraïna, el màxim responsable de l’OTAN ha alertat que canviaria fonamentalment la naturalesa del conflicte, suposaria una violació flagrant del dret internacional i tindria conseqüències generalitzades greus. «La gravetat de l’ús d’armes químiques es fa encara més evident al saber que sempre hi ha un risc de contaminació, ja que els agents químics s’estenen per zones més àmplies. Seria una catàstrofe per al poble d’Ucraïna però també podríem veure la propagació d’agents químics al territori de l’OTAN», ha admès sense aclarir si seria una línia vermella que activaria la implicació de l’Aliança. «No especularé» però l’OTAN sempre està preparada per defensar, protegir i reaccionar davant qualsevol tipus d’atac un país aliat», ha declarat.

«Personalment no crec que les tropes russes utilitzin deliberadament armes químiques per motius tàctics perquè això no seria gaire intel·ligent, seria disparar-se al seu propi peu», opina el primer ministre d’Eslovènia, Janez Jansa, un dels quatre dirigents europeus que es va desplaçar fa una setmana a Kíiv per donar el seu recolzament a Zelenski. Però «si utilitzen armes químiques hi haurà conseqüències greus», ha respost el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo. Utilitzi o no armes químiques o biològiques contra Ucraïna, segons el parer del primer ministre britànic, Boris Johnson, «Vladímir Putin ja ha traspassat la línia vermella de la barbàrie». I el resultat és que «ningú pot sentir-se segur a Europa, inclosos aquells països que estan allunyats de les fronteres de Rússia. És un desafiament per a tota la regió», ha declarat el president lituà, Gitanas Nauseda.

Més despesa en defensa

Particularment per a un país com Lituània, un país que es troba en una espècie de «sandvitx» entre Bielorússia i l’enclavament rus de Kaliningrad. Una situació que els col·loca en una situació de debilitat, particularment davant una agressió que ha alterat per complet l’arquitectura de seguretat. «Aquesta una bona oportunitat per enviar un senyal a l’agressor, Rússia. A Ucraïna, que estem disposats a donar l’assistència militar necessària per fer més dolorosa l’agressió a Rússia. I també senyal als aliats», ha dit a la seva arribada a la reunió confirmant també que el seu país elevarà al 2,5% del PIB la despesa en defensa aquest any i al 3% a partir del que ve.

«Hem de fer més i, per tant, hem d’invertir més i ara hi ha un sentit d’urgència així que espero que els líders accelerin les inversions», ha dit Stoltenberg. «Hem de redoblar els nostres esforços. Putin no pot guanyar aquesta guerra», ha afegit a la seva arribada la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas. De la trobada també sortirà un missatge a la Xina per demanar a Pequín que condemni la invasió russa i no proporcioni ajuda militar. «Advocarem perquè la Xina tingui un paper constructiu en aquesta guerra que ningú vol, llevat d’una persona que és Vladímir Putin», ha dit el president espanyol, Pedro Sánchez, a la seva arribada a la trobada. El líder socialista ha indicat que el primer ha de ser parar la guerra, llançar un missatge de solidaritat amb Ucraïna i estudiar com augmentar les capacitats de «dissuasió» i com finançar-les.