Un nen prodigi de nou anys, Stelios Kerasidis, ha compost al piano una melodia de pau amb què demana el final de la guerra a Ucraïna. «Les meves armes són el piano i les notes», ha destacat el pianista.

La família del nen prodigi, de nacionalitat grega, va penjar a les xarxes socials la melodia titulada ‘Estudi contra la guerra’ (’Anti-War Etude’) i el vídeo s’ha fet viral.

El vídeo representa un ambient que evoca la imatge d’una zona de guerra. Es veu un teatre buit, amb molt poca llum. Kerasidis, amb la cara tacada, interpreta la peça ombrívola i emotiva. «Amb aquesta peça m’agradaria enviar un missatge musical de pau a tot el món», ha explicat el jove artista. Al final de l’actuació, el petit abaixa el cap i els llums s’apaguen, i apareix un cartell que diu «Please Stop the War».

Pianista des dels 3 anys

Kerasidis compon les seves pròpies cançons i explica que s’ha inspirat en el seu compositor favorit, Frédéric Chopin, i el seu famós ‘Estudi Opus 10’ en fa menor, per crear ‘Anti-War Etude’

El jove grec va començar a tocar en públic amb només tres anys. Ha tocat a llocs com el Carnegie Hall de Nova York i el Royal Albert Hall de Londres. Ha sigut guardonat per ser un dels 100 millors nens prodigis del 2022. «Sé que no és fàcil canviar el món, però val la pena intentar-ho. Els nens tenim dret a la pau. Sisplau, parin aquesta guerra», ha manifestat.