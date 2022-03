Els caps d’Estat i de Govern de l’Aliança Atlàntica tenen previst acordar avui el desplegament de quatre nous batallons multinacionals a Hongria, Romania, Bulgària i la República Txeca, que se sumaran als quatre ja desplegats a les tres repúbliques bàltiques i Polònia. Una decisió que el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, emmarca en el reforç aliat en el flanc oriental en resposta a l’amenaça de Rússia després de la invasió d’Ucraïna.

Durant una compareixença prèvia a la cimera extraordinària de líders d’avui, el polític noruec va confirmar que espera que els 30 aliats acordin subministrar material addicional a Kíev davant d’un possible atac amb armes químiques, biològiques i nuclears, i va instar Moscou a deixar d’intimidar amb la seva retòrica nuclear.

«És perillós i irresponsable», va avisar. «Qualsevol ús d’armes nuclears canviaria fonamentalment la naturalesa del conflicte i Rússia ha d’entendre que mai no s’ha de lliurar una guerra nuclear i que mai no pot guanyar una guerra nuclear. Amb la seva retòrica nuclear està contradient el que ha declarat a l’ONU i en altres formats», va assenyalar Stoltenberg, recordant que l’Aliança té plans per protegir els aliats davant de qualsevol amenaça. «No hi ha d’haver dubtes de la nostra preparació per reaccionar davant de qualsevol atac», va afirmar en vigílies d’una trobada de caràcter extraordinari.

A la cita assistirà el president nord-americà, Joe Biden, i s’oferirà «suport addicional» a Kíev, inclosa assistència en ciberseguretat, així com «equips per ajudar Ucraïna a protegir-se contra les amenaces químiques, biològiques, radiològiques i nuclears». Tot i que no va voler donar detalls sobre el tipus concret de suport, Stoltenberg va admetre que l’Aliança Atlàntica està preocupada per la possibilitat que el règim de Vladímir Putin utilitzi armes químiques i biològiques contra Ucraïna.

El màxim responsable de l’OTAN també va instar Putin a aturar la guerra; Bielorússia, a deixar de ser còmplice en la invasió, i la Xina, a no donar suport militar a Moscou. «Pequín s’ha unit a Moscou en el qüestionament del dret de les nacions independents a triar el seu camí», va explicar.