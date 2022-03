Fa un mes les ciutats de Kíev, Khàrkiv, Dnipro, Mariúpol, Odessa i Sumi estaven plenes de vida. Els dies transcorrien com sempre. Hi havia certa preocupació per la pugna amb Rússia i molts havien començat a fer cursos de supervivència, però pràcticament ningú va pronosticar llavors el que havia de venir, ni ho va creure possible. La sensació era que l’inimaginable no passaria. Però la matinada del 24 de febrer, les sirenes antiaèries, ara impossibles d’oblidar, van donar pas al malson. El d’una invasió que va començar a deixar vides trencades.

Artur Bakhashaliev, un informàtic d’uns trenta anys, ho recorda bé. Aquell dia era al costat del seu amic Kiril a l’estació d’esquí de Bukovel quan, en despertar-se, va llegir la notícia a les xarxes socials. Bakhashaliev afirma que a partir d’aquell instant, com li va passar a milions d’ucraïnesos, el telèfon va començar a rebre milers de missatges i trucades d’amics i familiars. La informació més preocupant la va saber gairebé de seguida. L’aeroport de Gostómel, molt a prop de casa seva als afores de Kíev, s’havia convertit en un dels llocs on la batalla havia començat a prendre forma. «Kiril i jo ens miràvem desorientats sense saber bé què fer ni on anar», recorda.

Aquesta sensació de paràlisi també la va tenir Ekaterina Ushanova, que en escoltar el senyal d’alerta el primer que va fer va ser baixar a comprar aigua. «No sé per què ho vaig fer, potser perquè l’aigua és de mala qualitat a Kíev. Quan vaig arribar al supermercat hi havia tanta gent que vaig haver d’esperar mitja hora abans d’entrar-hi», afirma aquesta noia de 31 anys. «Em va costar molt acceptar el que estava passant, ja havia tingut atacs de pànic i problemes d’ansietat i estava intentant recuperar-me», afegeix Ushanova, que avui es troba temporalment a Lviv, ciutat on va arribar després de convèncer-se que la capital de Ucraïna, on fa vuit anys es va refugiar quan Rússia va annexar la seva Crimea natal, ja no és un lloc segur per a ella.

L’home que va salvar per segona vegada Ushanova es diu Myhailo Mysak, té 56 anys i és un home molt religiós i una mica nacionalista. Aquella fatídica jornada, Mysak va rebre instruccions sobre el que havia de fer per telèfon de la seva dona, Vira, que es trobava en un viatge de plaer a Xipre amb el fill de tots dos. «Em va dir: aprèn anglès i allotja a casa tots els refugiats que puguis», explica Mysak. I això és el que ha fet des de llavors, com també li demanen a la seva parròquia. «Aquí ha vingut gent de Khàrkiv, Kíev, Irpín… Alguns ja han marxat, altres segueixen aquí», sosté Mysak, propietari d’una botiga d’aliments.

«Va ser un dia que ho va canviar tot», diu Kateryna Marynets, una mestressa de casa de Liman, a la regió oriental de Donetsk. «Em vaig despertar amb molta por en escoltar els bombardejos, però també decidida a quedar-me amb el meu marit, que és metge», explica. Després d’una conversa amb una amiga íntima, resident a Khàrkiv, va decidir marxar de la ciutat. «Em va dir: ‘Marxa abans que arribin els russos’. Així vaig prendre la decisió», recorda. «Vaig fer les maletes fins i tot abans que el meu fill es despertés», explica mentre clava la mirada en un nen d’uns vuit anys que està assegut en un refugi per a famílies. «Des d’aquell dia no ha anat a l’escola», afegeix.

A milers de quilòmetres

La notícia de l’inici de la invasió va traumatitzar també molts ucraïnesos que es trobaven fora del país, a milers de quilòmetres de distància dels seus familiars residents als llocs on des del principi l’artilleria russa es va acarnissar amb força, com la martiritzada i assetjada Mariúpol, al sud del país. «El pitjor va ser saber que els meus dos fills petits eren allà, a Mariúpol, sols amb la meva primera dona, i jo lluny, sense possibilitats de tornar ràpidament per ajudar-los i salvar-los», explica un home, que per por prefereix mantenir l’anonimat quan el trobem en un viatge desesperat cap a aquesta ciutat de l’est ucraïnès. «Des d’aleshores ja no en sé res, alguns m’han dit que podrien estar a Zaporiyia o a Dnipro. Els buscaré per tot arreu, porto diners i ho intentaré fins que no pugui més».