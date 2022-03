Qui va ser el primer civil al capdavant de la Direcció General de la Guàrdia Civil, l'aragonès Luis Roldán, ha mort als 78 anys. Estava ingressat a l'hospital San Juan de Dios de Saragossa. Va ser condemnat a 31 anys de presó per enriquiment il·lícit mentre va estar al capdavant del càrrec entre 1986 i 1993 durant el Govern de Felipe González. Roldán va ser detingut a l'aeroport internacional de Laos el 27 de febrer de 1995 després d'estar deu mesos en parador desconegut. Havia ocupat fins poc abans el càrrec de director general de la Guàrdia Civil i era candidat a ocupar el de ministre de l'Interior, si bé una investigació periodística li va capgirar els projectes polítics.

Segons aquesta investigació i la posterior condemna judicial, Roldán va obtenir il·lícitament una quantitat milionària de diners públics que obtenia durant els processos de construcció i rehabilitació de casernes de la Benemèrita i per altres fonts. Actualment, se li atribueix un capital de 9,2 milions d'euros obtinguts il·lícitament, que ell assegurava que no tenia. Roldán va començar la carrera política com a militant del PSOE, va ser regidor a l'Ajuntament de Saragossa i el seu primer càrrec rellevant va ser el de delegat del Govern a la Comunitat Foral de Navarra. El descobriment de les seves malifetes va causar un gran dany al Partit Socialista, que va entrar en una època de continu declivi electoral.