Mariúpol s’ha convertit en un dels principals símbols de resistència d’Ucraïna durant la guerra amb Rússia. Situada al sud-est ucraïnès, fa setmanes que la ciutat està assetjada per les bombes de l’Exèrcit rus, amb 100.000 persones que estan<strong>atrapades </strong>a la localitat i viuen en condicions «infrahumanes», sense menjar, sense aigua i sense medicines, segons va denunciar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Des del primer dia de guerra, el 24 de febrer passat, Mariúpol ha sigut un objectiu fonamental per a les tropes russes, que llancen unes <strong>cent bombes</strong> al dia a la localitat, sense distingir entre la població civil. De fet, els bombardejos russos han arribat a l’hospital de maternitat de la ciutat i el teatre Drama, on es refugiaven centenars de <strong>civils </strong>i que mostrava la paraula ‘nens’ al jardí per evitar els atacs. Fins al moment, l’autoritat municipal quantifica en més de 3.000 els civils morts a la ciutat, assetjada per tots els flancs.

Malgrat ser la desena ciutat ucraïnesa en nombre d’habitants –amb més de 430.000 abans de l’inici de la invasió fa un mes–, prop de la meitat de la població és russa i Mariúpol té una <strong>importància fonamental</strong> per a les tropes de Moscou. De fet, igual com Odessa, Mariúpol també té sortida al mar –en aquest cas el d’Azov, que comunica amb el Negre–, fet que la converteix en una ciutat costanera clau per al comerç exterior d’Ucraïna, amb l’exportació de gra, ferro i acer des del port comercial més gran del mar d’Azov.

Importància econòmica i simbòlica

La ciutat també és clau per a la indústria siderúrgica, ja que compta amb les plantes més grans d’aquest sector a Ucraïna. En aquest sentit, diumenge passat les tropes russes van danyar una de les fàbriques siderúrgiques i metal·lúrgiques més grans d’Europa, la d’Azovstal, ubicada a Mariúpol.

A més de servir per bloquejar l’economia ucraïnesa, la localitat també és un punt de referència per al control total de la regió del <strong>Donbass </strong>–formada per les províncies de Donetsk i Lugansk, autoproclamades repúbliques independents per separatistes prorussos– per part de l’Exèrcit de Moscou i que serviria per tenir un corredor terrestre entre aquesta regió i l’annexionada Crimea.

Així mateix, la presa de Mariúpol també té una importància simbòlica, ja que la ciutat és la base del batalló Azov, un grup paramilitar neonazi ucraïnès, i la invasió de Rússia va començar amb l’objectiu de «desnazificar» Ucraïna, segons el president rus, Vladímir Putin.