Rússia no acceptarà més pagaments en dòlars ni en euros pel gas que ven a Europa, per la qual cosa caldrà pagar en rubles. Així ho va expressar ahir el president rus, Vladímir Putin, que va reaccionar d’aquesta manera a les nombroses sancions imposades al seu país des d’Occident. «He pres la decisió d’adoptar mesures perquè els països hostils passin a pagar-nos el gas en rubles», va dir Putin. En concret, el líder rus va especificar que això és una resposta a la congelació dels actius russos a Occident.

Al final d’una reunió amb el gabinet, el president rus va indicar que el país continuarà subministrant gas d’acord amb els volums i els preus establerts als contractes. Així, el cap del Kremlin va explicar que ha donat instruccions al Banc Central de Rússia i al seu Govern per determinar d’aquí a una setmana l’ordre de les operacions per a l’adquisició de rubles al mercat de la Federació Russa per part dels compradors de gas rus. El gas rus suposa el 40% del consum de la UE i en alguns països com Alemanya arriba al 80%. Reduir les importacions de gas rus és urgent per als països del centre i sud-est d’Europa, ja que estan entre els més dependents de Moscou per proveir les seves necessitats i, per això, estan entre els més exposats en cas de tall de subministraments.