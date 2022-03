Tot just al complir-se un mes de l’inici de la invasió d’Ucraïna, el president d’aquest país, Volodímir Zelenski, ha demanat al món que aquest dijous «s’aixequi contra la guerra». «Us demano que us aixequeu contra la guerra, just ara, 24 de març, al complir-se un mes de l’inici de la invasió, ara i després, en suport d’Ucraïna, de la pau i de la llibertat (...) des de casa vostra, oficines, universitats. Feu-vos veure i escoltar. Tots junts per parar la guerra», ha emfatitzat el dirigent en un vídeo penjat a Telegram aquesta matinada, des dels carrers, amb el seu habitual xandall verd oliva i parlant a intervals en anglès.

«Es compleix un mes des que Rússia va envair Ucraïna. El seu pla original d’envair-nos va fallar», ha dit el líder ucraïnès. «El món ha de parar la guerra», ha expressat. «Vinguin des de les seves oficines, les seves cases, les seves escoles i universitats, vinguin en nom de la pau, vinguin amb símbols ucraïnesos a recolzar Ucraïna, a donar suport a la llibertat, a donar suport a la vida», ha manifestat. Zelenski ha admès que l’últim mes ha sigut «llarg», però ha exaltat la resistència ucraïnesa que ha sigut més dura del que s'esperava Rússia. «Aquesta és una guerra d’independència i hem de guanyar», ha expressat, parlant també entre ucraïnès i rus. «Reconstruirem cada ciutat, portarem els invasors a la justícia per cada crim i el nostre poble viurà a una Ucraïna lliure», ha assegurat. «Ucraïna mai ha amenaçat la seguretat de Rússia», ha assegurat abans de recordar que aquest dijous se celebren a Brussel·les tres importants cimeres (OTAN, EU i G-7) per a la seguretat d’Ucraïna. «Som gent del món lliure. Hem de forçar Rússia a buscar la pau», ha ressaltat el governant